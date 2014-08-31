حمایت از هنرمندان بدون اصلاح نظام بانکی کشور ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی با بیان اهمیت حمایت از هنرمندان و صنعتگران گفت: حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی ضرورتی حیاتی برای احیا و فعالیت این حوزه است و در کنار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دیگر نهادهای حمایتی نیز باید در این کار مشارکت فعال داشته باشند.

معاون صنایع دستی با انتقاد از سختگیری ها و عدم همراهی نظام بانکی کشور از هنرمندان اظهار کرد: بانک-ها نه تنها از اختصاص سرمایه های خود در حوزه های تولیدی در عرصه فرهنگ مثل صنایع دستی اجتناب می‌کنند؛ بلکه با شرایط دشوار، موجب شده اند تا اعتبارات دیگر دستگاه های دولتی هم به صورت شایسته ای در اختیار مخاطبان هدف قرار نگیرد.

وی در ادامه افزود: بخش مهمی از حمایت های معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، مربوط به پرداخت تسهیلات کم بهره است که معاونت با عزم جدی برای این کار اقدام کرده و به همین منظور در اسفند 1392 تفاهمنامه ای با بانک توسعه تعاون امضا شد تا پرداخت تسهیلات به هنرمندان و صنعتگران بدور از حواشی موجود و با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

نامور مطلق با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک توسعه تعاون ادامه داد: حمایت عملی از هنرمندان صنایع دستی بدون همراهی نظام بانکی کشور ممکن نیست و اگر بانک توسعه تعاون بخواهد سختگیری مربوط به فعالین صنایع سنگین را در ارتباط با فعالان صنایع دستی هم انجام دهد، این تفاهمنامه عملیاتی نمی شود و هنرمندان کار آفرین از دریافت تسهیلات حمایتی محروم می مانند. آن هم تسهیلاتی که منابع اصلی آن را سازمان میراث فرهنگی در اختیار بانک قرار داده است، اما متاسفانه در برخی موارد شرایط دست و پاگیری بر سر راه صنعتگر صنایع دستی می گذارند که متقاضیان یا انصراف می دهند یا نمی توانند شرایط دریافت را محقق کنند.

وی ادامه داد: با وجود ارسال حدود 320 پرونده تسهیلات از سراسر کشور به بانک توسعه تعاون از سوی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، اما روند پرداختها چندان امیدوار کننده نیست. اگر بانک قائل به حمایت و همراهی از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی است، باید در عمل این حمایتها را نشان دهیم.

نامور مطلق با اشاره به نامگذاری سال اقتصاد و فرهنگ از سوی مقام معظم رهبری افزود: یکی از عرصه های اساسی برای تحقق شعار سال حمایت از فعالان صنایع دستی است که آفرینندگان میراث فرهنگی امروز ایران هستند و حمایت از آنها از سوی بانکهای کشور مصداق بازر تلاش برای تحقق شعار سال است. امیدواریم در ادامه راه شاهد همراهی جدی و عملی از سوی نظام بانکی کشور باشیم.