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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

فوتبالیستهای ناشنوا و نابینای آذربایجان شرقی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

فوتبالیستهای ناشنوا و نابینای آذربایجان شرقی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

تبریز- خبرگزاری مهر: فوتبالیستهای آذربایجان شرقی برای حضور در سومین دوره مسابقات فوتبال ناشنوایان قهرمانی آسیا و بازیهای پارآسیایی 2014 کره جنوبی به اردوی آمادگی تیم های ملی فوتبال ناشنوایان و نابینایان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر دشتبانی، بهزاد زاد علی اصغر، امیر پوررضوی و ولی قهرمانی از فوتبالیست های نابینا و ناشنوای استان برای بازی های 2014 پارا آسیایی به تیم ملی دعوت شدند.

در اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان که هشتم تا چهاردهم شهریور امسال در تهران برگزار می شود، اکبر دشتبانی فوتبالیست استان حضور خواهد داشت.

همچنین بهزاد زاد علی اصغر، امیر پوررضوی و ولی قهرمانی نیز به پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال پنج نفره نابینایان کشور که سیزدهم تا نوزدهم شهریور سالجاری در تهران برگزار خواهد شد، دعوت شده اند.

کد مطلب 2361000

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