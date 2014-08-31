نماینده ولی فقیه در گلستان با جوانان شرق استان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه شنبه، در دیدار با جوانان شرق استان، که در مصلی امام جعفر صادق (ع) گنبدکاووس برگزار شد، گفت: استان گلستان از نظر وحدت می تواند نمونه ای برای کشور و جهان اسلام باشد ما باید برادروار به یکدیگر نگاه کنیم و نگاه محبت امیز به یکدیگر داشته باشیم.

وی افزود: نباید بگذاریم دشمن از آب گل آلود ماهی بگیرد و همین مصلحت اسلام، مسلمین و پیامبر و قرآن است.

وی با بیان این که در مساله اشتغال باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند، افزود: امروز دنیا، دنیای علم و دانش و فناوری و پیشرفت است و این پیشرفت گاها لحظه به لحظه است و برای همین امر، مقام معظم رهبری بر تولید علم تاکید فراوان دارند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: اقتدار یک ملت نیز بر تولید علم و دانش است. علم و دانش را نمی توان از انسان گرفت ولی همین علم اگر منفی استفاده شود مانند تولید سلاح شیمیایی می تواند خطرناک باشد و جز ضرر چیز دیگری ندارد.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: ما مخالف علم نیستیم ولی باید روشهایی به وجود آوریم که جوانان ما در دام فضای مجازی نامناسب قرار نگیرند و از این فضا برای پیشرفت علم استفاده نمایند.

امام جمعه گرگان در پاسخ به سوال یکی از جوانان گنبدی درباره مرکز مجمع تقریب مذاهب کشور، گفت: استان گلستان یک الگوی نمونه برای همه کشور و جهان اسلام است و خدا را باید شکر کنیم که علما شیعه و سنی در کنار هم با وحدت زندگی می کنند نبایداجازه دهید این وحدت توسط دشمنان خدشه دار شود و گنبد نیز دفتر بزرگ اسلامی وجود دارد که می تواند بسیار مفید واقع شود.

وی در پاسخ به این که نقش کانون های فرهنگی مساجد در مرزهای فرهنگی و شبیخون فرهنگی چیست، گفت: علما مسئولیت بیشتری دارند کسانی که تاثیرگذار هستند و کارهای فرهنگی می کنند مانند اساتید دانشگاه هاف روزنامه نگاران، صدا و سیما و ... باید شبیخون فرهنگی را اطلاع رسانی کنند کانون فرهنگی مساجد نیز با توجه به اینکه مجموعه ای در خانه خدا می باشد مسئولیت نشر فرهنگ را در نسل جوان بیشتر به عهده دارد وزارت فرهنگ و ارشاد نیز تا جایی برایش مقدور است باید به این کانون ها کمک کند.

علی مرگدری معاون استاندار برنامه ریزی و بودجه استانداری گلستان هم، گفت : واقعیت این است که اگر بخواهیم کاری انجام دهیم باید به شناخت برسیم در گذشته ظلمی به مردم شده است و نرخ تورم به 43 درصد رسیده بود و حالت صعودی پیدا می کرد که توانستیم آنرا به 20 درصد برسانیم.

وی افزود: اقتصاد ما اقتصاد بانک محور بود و عموما به تعبیر ما ورشکسته شده بود در حوزه علم کشاورزی معیار خوبی نداشتیم ، دولت سنگین شده بود که این مقایر با سند توسعه و سند چشم انداز بود.

وی بیان کرد: مبارزه با تورم و ارائه بسته حمایتی از سیاست ها و برنامه های ما بود نرخ بیکاری در جوانان 15 – 29 سال بالا بود.

مرگدری گفت: از سیاست دولت جدید صادق پاسخگو بودن است که اگر اینطور نباشد رونق اقتصادی اتفاق نمی افتد ما در حال جذب منابع داخلی و خارجی هستیم تا با واقعیتها عجین شود. تدابیری برای بسته های حمایتی بانکها داریم همچنین 200 طرح برای دولت الکترونیکی و فناوری پژوهشی در دستور کار داریم که تا پایان سال 93 توافق نامه اجرایی ان کامل خواهد شد.

در این نشست محمد حمیدی معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبد گفت : سن جوانی سن بسیار حساس و فوق العاده ای است جوانان با توجه به دسترسی آسان به انواع اطلاعات و امار چه خوب و چه بد دارای شخصیت پیچیده ای هستند.

وی افزود: امروز در این نشست سعی کردیم ابهامات و سوالات جوانان را پاسخگو باشیم که امیدواریم جوانان از این جلسه بهره کافی و وافی را ببرند.

در ادامه علی اصغر قزلسفلو، یکی از جوانان آزادشهر گفت : نرخ بیکاری در جامعه افزایش یافته است و این امر باعث فاصله جوانان از جامعه شده است. همچنین بین جوانان اهل شیعه و اهل سنت فاصله ای ایجاد شده بود که با رهنمودهای ایت الله نورمفیدی این فاصله کم شده و می تواند کمتر هم شود. وجود استعدادهای فراوان در این استان و عدم توجه مسئولین به انها باعث نبود روح نشاط در جوانان شده است.



حیمد رخشانی از جامعه بلوچ گفت : من یک ایرانی اصیل هستم. دید جامعه به قوم بلوچ دید مثبتی نیست حساب ما از هر گروه تکویری جدا است و ما به شدت انان را محکوم می کنیم چرا اشتغال جوانان از دهه شصت به این سمت از قوم بلوچ تقریبا به صفر رسیده است.