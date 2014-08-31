پیام صلح و دوستی ایران از نصف جهان به دنیا مخابره می شود

مسعود حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با علت انتخاب شهر اصفهان به عنوان میزبان اجلاس بین المللی میراث فرهنگی ناملموس، اظهار داشت : شهر اصفهان از تاریخ 21 سپتامبر 2011 به عضویت شبکه و سازمان بین المللی ICCN در آمد و به جهت حضور پر رنگ و موفق شهرداری اصفهان با پیشینه و ظرفیت شهر اصفهان در سنوات گذشته یعنی سال های 2011، 2012 و 2013 ، میزبانی به اصفهان پیشنهاد شد و اصفهان این موضوع را بررسی کرد و نتیجه بررسی را به سازمان ICCN برگرداند و نهایتاً در رای گیری که در مجمع عمومی این سازمان اتفاق افتاد، به اتفاق آرا شهر اصفهان به عنوان میزبان سال 2014 انتخاب شد.

وی با دسته بندی دستاوردهای این اجلاس در سه سطح بین المللی، ملی و شهری گفت: از آنجا که این برنامه مبتنی بر صلح است، فرصت بسیار خوبی است که پیام صلح خواهی و بشر دوستی ملت ایران را به دنیا مخابره کند و به تبع آن، پروسه ها و پروژه های ایران هراسی که در دنیا وجود دارد، تحت تاثیر قرار گیرد.

دبیر اجلاس بین المللی میراث فرهنگی ناملموس تاکید کرد: این هدف دور از دسترس نیست و با توجه به اینکه کشورهای مختلف در این اجلاس حاضر هستند و از نزدیک اصفهان را می بینند، به تناسب آن، ایران پیام صلح و دوستی را به دنیا مخابره می کند.

وی اصلاح سبک زندگی جوامع را از جمله دستاوردها در سطح ملی عنوان کرد و افزود: یکی از اساسی ترین موضوعات که در این اجلاس قرار داده ایم و در این زمینه با دنیا به تفاهم رسیده ایم، نقش میراث فرهنگی ناملموس در اصلاح سبک زندگی جوامع است.

میرزایی گفت: هدف آن است که سبک زندگی و الگوی یک زندگی موفق را معرفی کنیم، شیوه ای که وارداتی و بیگانه نیست و مربوط به مرسوم و گذشته ما بوده و باید الگو برای دیگر جوامع باشد.

وی با بیان اینکه امروزه بسیاری از ارزش ها، آیین ها و آداب و رسوم ما کمرنگ شده، به نمونه ای از مصادیق اصلاح سبک زندگی اشاره کرد.

دبیر اجلاس جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس به بازی های بومی و محلی اشاره کرد و افزود: امروزه این بازی ها در زندگی ما کمرنگ شده و با آن بیگانه شده ایم و جای خود را به بازی های رایانه ای که بی روح و به دور از آداب اجتماعی داده است و متاسفانه بخش عمده ای از این بازی های رایانه ای وارداتی است و با پیام های ناهنجاری که به کودکان، نوجوانان و جوانان در قالب این بازی ها انتقال می دهند، آسیب های جدی را در سبک زندگی امروز ما وارد می کند.

میرزایی یکی دیگر از مصادیق اصلاح سبک زندگی را در حوزه ذائقه ایرانی دانست و گفت: اگر غذاهای اصیل و بومی- محلی ایران اسلامی که امروزه وجود ندارد، مجدداً به سبد غذایی مردم برگردد، می تواند در اصلاح الگوی غذایی ما نقش داشته باشد و باعث می شود بسیاری از بیماری های غیر واگیری که امروزه شاهد آن هستیم از جامعه ما رخت بر می بندد.

وی نوشیدنی ها، عرقیجات گیاهی، دمنوش ها و شربت هایی را که در حال حاضر از زندگی ما حذف شده است، در حوزه اصلاح سبک زندگی اثرگذار دانست.

دبیر اجلاس جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس از دستاوردهای دیگر در سطح ملی که می تواند در سطح بین الملل نیز محسوب شود، توسعه گردشگری میراث فرهنگی ناملموس عنوان کرد و افزود: اگر تا به حال گردشگری ما مبتنی بر میراث فرهنگی ملموس برگزار شده و نقطه هدف، بازدید از ابنیه، آثار تاریخی، صنایع دستی و بازارها بوده، باید گردشگری را به سمت گردشگری میراث فرهنگی ناملموس که مبتنی بر گردشگری فرهنگی است، سوق دهیم یعنی گردشگران با آداب و رسوم، رویدادها، مهارت ها، دانش ها و ذخائر فرهنگی آشنا شوند.

میرزایی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص شهر اصفهان، داشته ها و ذخائر آنها در حوزه میراث فرهنگی ناملموس بسیار زیاد است.

وی گفت: گردشگری مذهبی 26 درصد از کل گردشگری دنیا را شامل می شود و ما می توانیم به سمتی حرکت کنیم که سهم عمده ای از گردشگری ما را گردشگری مذهبی به خود اختصاص دهد زیرا پتانسیل هایی که در حوزه گردشگری مذهبی می تواند گروه هدف قرار گیرد، کم نیستند.

دبیر اجلاس جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس به تاریخ 10 شهریور ماه، روز تجلیل از بقاع متبرکه و امامزادگان اشاره کرد و افزود: مردم ایران ارتباط خاصی با این بقاع دارند و به عنوان نقاط امن به آن نگاه می کنند.

میرزایی با بیان اینکه در هر کدام از این بقاع آداب و رسوم، شیوه های نذری خاص و عباداتی وجود دارد، گفت: این نوع از آداب و رسوم جزء فرهنگ ناملموس به شمار می رود و نشان دهنده جایگاه میراث معنوی در زندگی افراد است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان پاییتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی باید صادرات فرهنگی داشته باشد و بتواند بسته های فرهنگی در دیگر شهرها تولید و ارائه کند، اظهار داشت: تخت فولاد اصفهان به عنوان سومین قبرستان جهان تشیع و همچنین گلستان شهدا که مظهر ایثار، فداکاری و شهادت است، جزء ذخائر شهر اصفهان محسوب می شوند و باید بیش از پیش ابعاد مستتر آن هم بر اصفهانیان، ایرانیان و هم جهانیان شناخته شود و جایگاه واقعی آنان از ناملموس به ملموس تبدیل شود.

