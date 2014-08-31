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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۵

نجات نیروهای حافظ صلح از محاصره تروریستها در جولان

نجات نیروهای حافظ صلح از محاصره تروریستها در جولان

به دنبال محاصره نیروهای فیلیپینی حافظ صلح سازمان ملل در جولان توسط تروریستها، منابع عربی از فرار این افراد از دست تروریستها خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، به دنبال حمله تروریستها به مقر نیروهای حافظ صلح در بلندیهای جولان اشغالی سوریه، و محاصره آنها در این مرکز، یک مقام مسئول در سازمان ملل اعلام کرد که 30 نفر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که تابعیت فیلیپینی داشتند، توانستند از محاصره تروریستها فرار کنند و به منطقه امنی بروند.

این در حالی است که الیوم السابع با انتشار خبری در این خصوص نوشت: فرمانده نیروهای مسلح فیلیپین اعلام کرد که همه نظامیان پس از فرار از دست تروریستها به مکان امنی منتقل شده اند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که به کمک اسرائیل و سوریه، نیروهای حافظ صلح که به مدت 7 ساعت تحت محاصره تروریستها قرار داشتند، از دست تروریستها فرار کرده و به منطقه امنی منتقل شده اند.

یک مقام فیلیپینی دیگر شمار نجات یافتگان را 72 نفر اعلام کرده است.

از سوی دیگر گروه تروریستی موسوم به جبهه النصره مسئولیت گروگانگیری 45 نفر از نیروهای حافظ صلح در جولان را که روز پنج شنبه به گروگان گرفته شده بودند، بر عهده گرفت.

 

کد مطلب 2361007

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