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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

صبح امروز/

زلزله ای 3.7 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله ای 3.7 ریشتری سومار را لرزاند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: زلزله ای به بزرگی 3.7 ریشتر سومار از توابع شهرستان قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 و 24 دقیقه صبح یکشنبه، زلزله ای به بزرگی 3.7 ریشتر سومار در شهرستان قصرشیرین را به لرزه در آورد.

مرکز لرزه نگاری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه را  ۳۳.۶۸۳ شمالی و  ۴۵.۵۹۴ شرقی و در عمق 10.2 کیلومتری زمین اعلام کرد.

همچنین بامداد امروز نیز زمین لرزه ای 3.4 ریشتری در همین منطقه و در 21 کیلومتری سومار، 42 کیلومتری زرنه و 44 کیلومتری چوار در استان ایلام  اتفاق افتاد.

 تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارت مالی و جانی بر اثر این دو زمین‌لرزه در بخش سومار ارائه نشده است.

 

کد مطلب 2361008

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