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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

علی اکبری خبر داد:

تشدید برخورد با مسافرگیری اتوبوس های بین شهری اردبیل در خارج از پایانه

تشدید برخورد با مسافرگیری اتوبوس های بین شهری اردبیل در خارج از پایانه

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیركل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل از تشدید برخورد با رانندگان اتوبوس های بین شهری مسافرگیر در خارج از پایانه اردبیل خبر داد.

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مسافرگیری اتوبوسها خارج از پایانه مسافری برخلاف قوانين و مقررات بوده و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای صنفی همچنان شاهد تخلف برخی رانندگان بین شهری هستیم، ادامه داد: در این خصوص نظارت بر فعالیت شرکتهای حمل و نقل مسافر و رانندگان اتوبوس افزایش یافته است.

مدیركل حمل و نقل و پايانه هاي استان با اشاره به برخورد صنفی با رانندگان و اتوبوسهای متخلف یادآور شد: براساس قانون رانندگان خاطي از یک تا دو ماه با محروميت از فعاليت در بخش حمل و نقل مسافر محكوم می شوند.

وی با اشاره به برگزاري جلسه كمیسيون ماده 11 در اردبيل و رسیدگی به پرونده رانندگان متخلف ادامه داد: هفته گذشته در جلسه کمیسیون 33 نفر از رانندگان اين بخش به محروميت های یک تا دو ماهه محکوم شدند.

علی اکبری همدلي و همكاري دست اندركاران اين بخش را در کاهش تخلفات ضروری خواند و متذکر شد: ما از مشكلات رانندگان آگاه هستيم  ولي با توجه به نحوه مسافرگيري تعدادي از اتوبوسها و رانندگان در خارج از پايانه مسافري اردبيل كه خلاف قوانين و مقررات است، ملزم به اجراي دقيق قانون می باشیم.

وی همچنین این برخوردها را در راستای خواست به حق مردم استان اردبیل ساماندهی فعالان این بخش برشمرد.

کد مطلب 2361027

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