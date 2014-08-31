تشدید برخورد با مسافرگیری اتوبوس های بین شهری اردبیل در خارج از پایانه

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مسافرگیری اتوبوسها خارج از پایانه مسافری برخلاف قوانين و مقررات بوده و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای صنفی همچنان شاهد تخلف برخی رانندگان بین شهری هستیم، ادامه داد: در این خصوص نظارت بر فعالیت شرکتهای حمل و نقل مسافر و رانندگان اتوبوس افزایش یافته است.

مدیركل حمل و نقل و پايانه هاي استان با اشاره به برخورد صنفی با رانندگان و اتوبوسهای متخلف یادآور شد: براساس قانون رانندگان خاطي از یک تا دو ماه با محروميت از فعاليت در بخش حمل و نقل مسافر محكوم می شوند.

وی با اشاره به برگزاري جلسه كمیسيون ماده 11 در اردبيل و رسیدگی به پرونده رانندگان متخلف ادامه داد: هفته گذشته در جلسه کمیسیون 33 نفر از رانندگان اين بخش به محروميت های یک تا دو ماهه محکوم شدند.

علی اکبری همدلي و همكاري دست اندركاران اين بخش را در کاهش تخلفات ضروری خواند و متذکر شد: ما از مشكلات رانندگان آگاه هستيم ولي با توجه به نحوه مسافرگيري تعدادي از اتوبوسها و رانندگان در خارج از پايانه مسافري اردبيل كه خلاف قوانين و مقررات است، ملزم به اجراي دقيق قانون می باشیم.

وی همچنین این برخوردها را در راستای خواست به حق مردم استان اردبیل ساماندهی فعالان این بخش برشمرد.