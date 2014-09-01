شهرداری زنجان نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی را تعطیل کرد/ سد معبر علت ممانعت از برگزاری

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نمابر ارسالی از سوی حوزه هنری استان زنجان در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، شهرداری زنجان از برپایی نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی توسط حوزه هنری جلوگیری کرد.

در این خبر ارسالی آمده است، هفته گذشته تعدادی از هنرمندان حوزه هنری زنجان برای نصب و آماده‌سازی غرفه‌های نمایشگاه در محل زمین سینما قدس سابق حضور پیدا کرده بودند که در اقدامی غیرمنتظره حدود 20 نفر از ماموران واحد اجرائیات شهرداری زنجان که در نقاط مختلف شهر شیفت بودند در یک ساعت مشخص به این محل آمده و بخشی از اموال حوزه هنری زنجان را بدون هیچ مجوزی به واحد اجرائیات منتقل کردند.

رئیس حوزه هنری: نمایشگاه در ملک خصوصی حوزه هنری برگزار می شد

حمید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنها اهداف فرهنگی در برگزاری این نمایشگاه دنبال می شد از نوع نگاه به فعالیت هالی فرهنگی در شهرداری زنجان انتقاد کرده و می افزاید: ماموران واحد اجرائیات شهرداری زنجان با مراجعه به محل برگزاری نمایشگاه که ملاک خصوصی حوزه هنری استان زنجان است مانع از برگزاری این برنامه فرهنگی شدند.

وی با ابراز تاسف از رفتار شهرداری زنجان در این زمینه ادامه می دهد: نمایشگاه قرار بود در محل سابق سینما قدس که در مرکز شهر قرار دارد برگزار شود که شهرداری با یک اکیپ گسترده اقدام به برخورد با متولیان برگزاری این نمایشگاه کرد.

اسماعیلی با بیان اینکه متاسفانه برخی رویکردهای غلط در شهرداری در زمینه فعالیت های فرهنگی ایجاد شده است ادامه می دهد: نگاه غلط به مقوله فرهنگ وجود دارد و هدف ما از رسانه ای کردن این موضوع تلاش برای اصلاح رویکردها نسبت به مقوله فرهنگ است.

اسماعیلی با اشاره به وضعیت موجود در زمینه فرهنگی در شهرداری زنجان، از بی تفاوتی شهردار و اعضای شورای شهر به مقوله فرهنگ انتقاد کرده و می افزاید: شهردار و شورای شهر زنجان آنچنان به مقوله فرهنگ بی تفاوت شده اند که طی شش ماه سه نفر در سمت معاونت فرهنگی شهرداری زنجان جابجا شده است.

وی با بیان اینکه باید برای توسعه فعالیت های فرهنگی برنامه ریزی و حمایت های ویژه صورت گیرد ادامه می دهد: شهرداری برای ساخت و ساز مجوز صادر می کند و در این میان هزینه هایی را دریافت می کند و برگزاری نمایشگاه در این حوزه قرار ندارد.

معاون فرهنگی شهرداری زنجان: نمایشگاه مجوز نداشت

در این خصوص به رغم تماس های مکرر با شهردار زنجان، وی از پاسخگویی به تماس ها از سوی خبرنگار مهر خودداری کرد.

اما سرپرست معاونت فرهنگی شهرداری زنجان در گفتگو با مهر اظهارداشت: حوزه هنری برای برگزاری نمایشگاه فرهنگی باید از شهرداری و یا مجمع امور صنفی مجوز می گرفت و این نمایشگاه هیچ یک از مجوزها را نداشت.

محمد مرادی با بیان اینکه این نمایشگاه را عده ای خارج از مجموعه حوزه هنری برگزار می کردند افزود: تا جایی که اطلاع دارم حوزه هنری این نمایشگاه را برگزار نمی کرد و به حالت پیمانکاری عده ای این نمایشگاه را برگزار می کردند.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون هر نهادی حتی در ملک شخصی خود اقدام به پرپایی نمایشگاه می کند باید از شهرداری یا مجمع امور صنفی مجوز بگیرد ادامه می دهد: هیچ تعامل و مکاتبه ای با شهرداری زنجان در این خصوص صورت نگرفته و ما از عوامل و ماهیت این نمایشگاه خبر نداشتیم.

در این میان رئیس حوزه هنری استان زنجان با رد سخنان سرپرست معاونت فرهنگی شهرداری زنجان که مدعی بود نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی را حوزه هنری برپا نمی کرد، به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با مشارکت حوزه هنری و برخی از فعالان فرهنگی استان زنجان در راستای معرفی و عرضه محصولات فرهنگی ایران - اسلامی قرار بود برگزار شود.