اعلام حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از صنایع فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسپهر قاضی‌نوری در این باره تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از صنایع فرهنگی حمایت می‌کند. در همین راستا مقرر شده، سند راهبردی این حوزه تدوین و تصویب شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در نشست هم‏اندیشی «کنشگران نظام نوآوری صنعت اسباب‌بازی کشور» که مرداد ماه سال جاری توسط کارگروه نظام نوآوری محصولات فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری اندیشکدﮤ آصف در محل این دبیرخانه برگزار شد، کلیات این موضوع توسط کارشناسان و صاحبنظران تحلیل و بررسی شد.

دکتر قاضی نوری گفت: در این تحلیل‌ها مواردی مانند نگاشت نهادی، تحلیل بازار تولید و مصرف، توجه به گفتمان اقتصاد فرهنگ در اسناد بالادستی به عنوان پیشران و نیروی محرکه توسعه اقتصادی ، اهمیت پژوهش در محصولات فرهنگی، نقش محوری شرکت‌های دانش بنیان در تولید محصولات فرهنگی مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: 10 بسته حمایتی به طرح های حوزه فرهنگ و هنر تعلق می گیرد که شامل بسته طراحی، بسته صادرات، بسته نشان تجاری، بسته اصالت فرهنگی، بسته نوآوران یک و دو، بسته نوسازی، بسته توسعه بازار، بسته استانداردسازی و بسته تولید علم می شود.

دبیر ستاد فناوری نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان ادامه داد: حوزه های کاری ستاد فناوری نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل صنایع دستی، گردشگری، میراث فرهنگی، مدیریت موزه‌ها و گنجینه‌‌ها، اماکن تاریخی، آداب و مراسم‌های آیینی، چاپ و نشر، هنرهای نمایشی و فیلم، موسیقی، هنرهای تجسمی، منسوجات واسباب بازی ها است و هرگونه نوآوری در این صنایع توسط ستاد حمایت خواهد شد.