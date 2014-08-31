آمادگی کامل برای اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی در نوشهر/ جذب داوطلبان همکاری دراجراي سرشماري

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار نوشهر صبح یکشنبه در جلسه برنامه ریزی طرح سرشماری عمومی کشاورزی، در خصوص اجراي طرح سرشماري عمومي كشاورزي در این شهرستان گفت: اجراي طرح فوق گامي در جهت تهيه چارچوب و فهرستهاي آماري از تعداد بهره برداران كشاورزي، فراهم كردن اطلاعات اين بخش در جهت طبقه بندي مناسب و ساماندهي وضعيت كشاورزي در استان و شهرستان نوشهر است.

وی با اشاره به جذب داوطلبان همکاری دراجراي سرشماري عمومی کشاورزی گفت: ستاد سرشماري كشور به منظور ايجاد امكان مشاركت فعال اقدام به طراحي سامانه « ثبت‌نام الكترونيكي» از داوطلبان همکاری دراجراي سرشماري کرده و داوطلبان براي اين منظور مي توانند با مراجعه به سايت مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir ابتدا در صفحه اصلي سامانه ثبت‌نام، شرايط و ضوابط را به دقت مطالعه و در صورت داشتن شرايط عنوان شده، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند.

مدیر اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان نوشهر خاطرنشان کرد: زمان ثبت‌نام متقاضيان همكاري در طرح سرشماري عمومي كشاورزي از امروز تا بيستم شهريور ماه و فقط با مراجعه به سایت مذکور امکان پذیر خواهد بود.

قمی اویلی با اشاره به اهمیت طرح سرشماری کشاورزی خاطرنشان کرد: سهم قابل توجه ی بخش كشاورزي در اشتغال كشور، توليد ناخالص داخلي و تأمين غذاي جامعه بر محوریت امنيت غذايي باعث شده تا وظيفه مهم بخش کشاورزی با اجراي سرشماري كشاورزي جدی تر در دولت تدبیر وامید دیده شود.

فرماندار نوشهر با اشاره به سیاست های دولت یازدهم در حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: در دولت جديد علاوه بر نحوه توليد محصولات كشاورزي، نظارت و مديريت تجارت محصولات كشاورزي نيز بر عهده وزارت جهاد گذاشته شده است كه بطور حتم اين امر مستلزم داشتن اطلاعات و داده‌هاي درست و دقیق است.

وی تاکید کرد: نتايج سرشماري كشاورزي سال 93 به‌عنوان بسترساز برنامه ششم توسعه كشور و تحقق اقتصاد مقاومتي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرماندار نوشهر افزود: سرشماری عمومی کشاورزی از 5 مهر الی 18 آبان سال 1393 همزمان با سراسر کشور در شهرستان نوشهر نیز از طریق مراجعه به بهره‌برداران کشاورزی و تکمیل فرم‌ها برای یكایک بهره‌برداران انجام می‌شود و برای نخستین بار نیز اجرای سرشماری کشاورزی با استفاده تبلت و بدون استفاده از کاغذ انجام می‌شود.

وی با بیان آنکه اين سرشماري با استفاده از تبلت و سامانه يكپارچه جمع‌آوري الكترونيكي دارای مزایای فراوانی است، گفت: استفاده از تبلت به جای پرسشنامه کاغذی به عنوان یک نوآوری مهم در اجرای طرح‌های آمارگیری و موجب افزايش دقت اطلاعات جمع‌آوری شده و كاهش زمان انتشار نتایج مي‌گردد.

شايان ذكر است آخرين سرشماري عمومي كشاورزي در سال 1382 اجرا شده است و براساس نتايج آن، تعداد چهار ميليون و سيصد هزار بهره‌برداري كشاورزي در كشور موجود بوده و مساحت اراضي كشاورزي كل كشور هفده ميليون و هفتصد هزار هكتار بوده است.