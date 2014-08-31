استرالیا به قطار تسلیح عراق پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "تونی ابوت" نخست وزیر استرالیا امروز در بیانیه ای اعلام کرد که کشورش به نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق که با تروریست های داعش می جنگند کمک خواهد کرد. این کمک ها شامل کمک نظامی است.

وی خاطرنشان کرد که به درخواست آمریکا چنین کمکی خواهد کرد و استرالیا به کشورهای کمک کننده به عراق خواهد پیوست. این کشورها کانادا، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آمریکا و برخی کشورهای منطقه هستند که سلاح در اختیار عراق قرار می دهند و به این کشور کمک انسانی می کنند.

ابوت در این بیانیه اظهار داشت: اوضاع عراق بیانگر یک فاجعه انسانی است و استرالیا همراه با شرکای بین المللی خود برای مقابله با تهدید امنیتی افراط گرایان همکاری خواهد کرد.