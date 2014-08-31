شریف از تظاهرات ضد دولتی به عنوان "طوفان کوچک" یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نواز شریف در گفتگو با خبرنگاران در لاهور در شرق پاکستان ضمن رد گزارشها درباره تنزل جایگاه دولت به دلیل بحران سیاسی ناشی از تظاهرات اعتراض آمیز آن را یک "طوفان کوچک" خواند که اگرچه این تظاهرات باعث تضعیف اقتصاد پاکستان شده اما به زودی پایان می‌ یابد.



وی با اشاره به اعلام نظر کمیسیون قضایی مسئول بررسی ادعاهای این دو رهبر اپوزیسیون در روزهاتی آتی در عین حال از پذیرش تمام مطالبات این دو رهبر اپوزیسیون از جمله اصلاح سیستم انتخاباتی و ایجاد یک کمیسیون خبر داد.



این اظهارات درحالیست که هزاران نفر از حامیان "عمران خان" یکی از رهبران مخالفان و "طاهر القادری" روحانی مخالف دولت اسلام آباد بر لزوم کناره گیری نواز شریف نخست وزیر این کشور از قدرت تاکید می کنند.