پنج كارگاه آموزشي فرهنگ و مطالعات پايداري در كشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی‌پور صبح امروز در ادامه نشست سراسری مسئولان دفاتر فرهنگ و مطالعات پایداری مراکز استانی حوزه هنری در سنندج بيان كرد: برگزاري كارگاه هاي آموزشي در استان هاي سراسر كشور يكي از برنامه هاي اصلي ما در حوزه فرهنگ و مطالعات پايداري است.

وي با اشاره به برگزاري پنج كارگاه در پنج استان كشور در پنج ماه اول سال جاري بيان كرد: قطعا ترافیک برگزاری کارگاه‌های آموزشی در نیمه دوم امسال بیشتر خواهد بود که به دو برابر تعداد کارگاه‌های نیمه اول سال افزایش خواهد یافت.

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پايداري امور استانهاي حوزه هنري كشور ادامه داد: هفتم اسفندماه سال گذشته نشستی با حضور تعدادی از مسئولان دفاتر فرهنگ و مطالعات پایداری استان‌های حوزه هنری در تهران برگزار شد که دورنمایی کلی از نیازها و تخصیص‌ها در آن جلسه بررسی شد.

وي افزود: برنامه‌هایی که از تمامی استان‌ها ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل نگاه کارشناسی دفاتر استانی به کارهای ارسالی، کار ردشده کم بود.

قاسمي پور عنوان کرد: مشروط کردن کارهای ارسالی سبب شد تا کارها و آثار خوب و با پختگی لازم به مرکز ارسال شود و در مرکز هم با احترام به ایده‌ها و تلاش‌های استان‌ها نگاه شد.

وي گفت: تا این مدت از سال جاری، نزدیک به 75 کار نهایی شده برای کارشناسی از مراکز استان‌ها دریافت شده است که 65 کار آن کارشناسی شده و استان‌ها پاسخ خود را دریافت کرده‌اند.

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات امور استان‌های حوزه هنری گفت: بخش قابل‌ توجهی و نزدیک به دوسوم این کارها برای انتشار تایید نهایی شده است.

وی گفت: براساس آنچه که در نیمه اول سال آغاز شده است، کارهای مورد کارشناسی در نیمه دوم سال جاری حجم بیشتری خواهد داشت.

قاسمی‌پور افزود: هرچند در شرایط فعلی کارها به لحاظ کمی و کیفی بسامان است اما امید می‌رود که با بهینه‌کردن کار کارشناسی، محتوای آثار غنی‌تر شود.

پنجمین گردهمایی سالانه مسئولان دفاتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری سراسر کشور به مدت دو روز در سنندج برگزار می شود.