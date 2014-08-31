زمان اعلام نتایج آزمونهای ارشد و دکتری آزاد اعلام شد

مجتبی علوی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجوز پذیرش دانشجو در برخی رشته ها به تازگی از سوی وزارت علوم صادر شده که لازم است در پذیرش امسال دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد، اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه لحاظ کردن رشته های جدید به نفع پذیرش دانشجویان و واحدهای دانشگاه آزاد است، ادامه داد: نتایج نهایی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد هفته آینده و از 13 شهریورماه به بعد اعلام می شود.

به گفته معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، ظرفیت پذیرش دانشجو با رشته های جدید افزایش یافته است.