  1. حوزه و دانشگاه
۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

از سوی معاون سنجش دانشگاه:

زمان اعلام نتایج آزمونهای ارشد و دکتری آزاد اعلام شد

زمان اعلام نتایج آزمونهای ارشد و دکتری آزاد اعلام شد

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، زمان اعلام نتایج آزمونهای ارشد و دکتری را اعلام کرد.

مجتبی علوی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجوز پذیرش دانشجو در برخی رشته ها به تازگی از سوی وزارت علوم صادر شده که لازم است در پذیرش امسال دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد، اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه لحاظ کردن رشته های جدید به نفع پذیرش دانشجویان و واحدهای دانشگاه آزاد است، ادامه داد: نتایج نهایی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد هفته آینده و از 13 شهریورماه به بعد اعلام می شود.

به گفته معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، ظرفیت پذیرش دانشجو با رشته های جدید افزایش یافته است.

کد مطلب 2361062

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