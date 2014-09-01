فریدون فربود دبیر جشنواره «هنر برای صلح» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری این رویداد گفت: سال گذشته اولین دوره این جشنواره را برگزار کردیم و امسال دومین دوره آن را 28 شهریورماه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهیم کرد و با ارائه آثاری از هنرمندان در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی با موضوع «هنر برای صلح» به جمع دیگر کشورهای دنیا خواهیم پیوست که چنین جشنواره‌ای را برگزار می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره هنری با موضوع صلح در بسیاری از کشورهای جهان یادآور شد: در بسیاری ازکشورهای جهان حتی سوریه و لبنان که خودشان درگیر جنگ بوده اند، چنین جشنواره هنری با موضوع صلح را برگزار می کنند و در ایران نیز با برگزاری این رویداد از سال گذشته، تلاش کردیم به جمع دیگر کشورهای دنیا بپیوندیم و ایران را به عنوان کشوری صلح طلب در دنیا بیشتر معرفی کنیم.

فربود هدف از برپایی این جشنواره را گسترش صلح در دنیا عنوان کرد و گفت: در قالب یک جشنواره هنری قصد داریم از نگاه هنرمندان کشورمان به موضوع صلح اشاره کنیم و جهانی را بدون جنگ و پیامدهای آن تصور کنیم و به این ترتیب با زبان بین المللی هنر صلح و آرامش را برای مردم به ارمغان بیاوریم.

دبیر جشنواره «هنر برای صلح» با اشاره به برگزاری این جشنواره در روز جهانی صلح گفت: امسال این جشنواره را همزمان با روز جهانی صلح برگزار خواهیم کرد که در روز افتتاحیه آن نیز سفرای کشورهای مختلف حضور خواهند داشت.

او درباره آثاری که در این جشنواره ارائه می شود بیان کرد: در این دوره از هنرمندانی که آثاری با موضوع صلح در آرشیو خود داشتند دعوت کردیم تا در این جشنواره شرکت کنند که تاکنون 60 اثر در بخش های مختلف به جشنواره رسیده است اما رایزنی برای اضافه شدن بر تعداد این آثار همچنان ادامه دارد.

فربود در بخش دیگری از سخنانش از فروش آثار این نمایشگاه به نفع نیازمندان خبر داد و گفت: این جشنواره به صورت مردم‌نهاد برگزار می شود و از حمایت مالی هیچ نهادی برخوردار نبودیم اما با فروش آثار این جشنواره بخشی از آن صرف هزینه های محل برپایی جشنواره می شود، بخشی به خود هنرمند اختصاص می یابد و بخش کوچکی از آن را نیز صرف حمایت از نیازمندان و افراد آسیب‌دیده در جنگ ها خواهیم کرد.

او با اشاره به بخش های مختلف جشنواره توضیح داد: سال گذشته جشنواره را در بخش های محدودی برگزار کردیم و امسال این آثار در رشته های گرافیک، عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی و چیدمان ارائه خواهد شد و تلاش ما این است که حتی فراتر از حوزه هنرهای تجسمی عمل کنیم و به همین دلیل امسال از گروه های تئاتری و موسیقی نیز دعوت کرده ایم که آثاری را با موضوع صلح در این جشنواره ارائه کنند و در سالهای آینده با تمرکز بیشتری روی سایر هنرها با موضوع صلح کار خواهیم کرد.

دبیر جشنواره «صلح برای هنر» درباره بین المللی شدن این جشنواره هم اظهار کرد: قطعاً در دوره های آینده تلاش می کنیم این جشنواره را به صورت بین المللی برگزار کنیم چراکه با بین المللی شدن آن، بیشتر و بهتر می توان در راستای رسیدن به هدف صلح طلبی ایران در دنیا کمک کنیم و نظر دیگر کشورهای دنیا نیز به این موضوع جلب خواهد شد.

فریدون فربود در خاتمه از جمع آوری آثار این نمایشگاه در سالهای آتی به صورت اعلام فراخوان خبر داد و گفت: در دوره های آتی فراخوان خواهیم داشت تا آثار تازه ای را که با این موضوع خلق می شوند به نمایش بگذاریم.

دومین دوره جشنواره «هنر برای صلح» ٢٨ شهریور ماه ١٣٩٣ به مناسبت روز جهانی صلح در خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود و به مدت ٧ روز تا ٤ مهر ٩٣ ادامه خواهد یافت.

آزاده اخلاقى، آذردخت الهى، اونيش امين اللهى، هما بذرافشان، مجيد برزگر، پريسا تشكرى، ايليا تهمتنى، ميرمولا ثريا، خسرو خسروى، بهرام دبيرى، رامتين روزى طلب، مهدى سعيدى، همايون سليمى، ستاره سنجرى، آئين شاهرودى، طاهر شيخ الحكمايى، الهام صالحى، بهنام صديقى، بيژن صيفورى، مهدى عبدالكريمى، حميد عجمى، مهسا عليخانى، صبا عليزاده، مريم فخيمى، هانا كامكار، شاهرخ گلچين معانى، عليرضا مصطفى زاده، فريال سادات موسوى، مهدى مهديان، حافظ ميرآفتابى، هومن نصيرى، محمدرضا نوربخش، گيزيلا وارگاسينايى، عليرضا وكيلى، محسن يزدى پور و محمد يارمحمدى از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان با موضوع صلح در این جشنواره به نمایش درمی آید.

در این دوره از جشنواره، احسان رسول اف، مجید ملّا نوروزی، بهنام کامرانی، حمیدرضا اردلان و جمشید حقیقت شناس به عنوان مشاورین جشنواره حضور دارند و دبیری این جشنواره را فریدون فربود برعهده دارد.