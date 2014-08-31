آغاز مطالعات طرح های مدیریت زیستگاههای محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار در مراسم بزرگداشت روز ملی یوزپلنگ آسیایی که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد با بیان این مطلب افزود: این مطالعات از استان کرمان آغاز می شود و مسئولیت این طرح های مدیریتی به عهده استان دار و دبیری آن به عهده مدیر کل محیط زیست استان ها است.

به گفته ویT این طرح ها دقیقا مشخص می کند که چگونه یک منطقه به گونه ای مدیریت شود که تنوع زیستی آن در کنار مباحث گردشگری حفاظت شده و به همه مردم شناسانده شود.

ابتکار اظهار داشت: در این طرح ها دانشگاهیان مسئولان دستگاه های مختلف جوامع محلی رسانه ها و جوامع بین المللی از طریق پروژه های سازمان ملل با ما همکاری می کنند.

وی با اشاره به روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اظهار داشت: محیط بانان به عنوان سربازان خط مقدم عرصه حفاظت از تنوع زیستی و گونه های در معرض انقراض هستند که بایستی جایگاه آنها ارتقا یافته و از آسیب ها و کاستی ها مرتبط با محیط بانان را بازشناسایی و برطرف کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: به طور کلی رویکرد سازمان محیط زیست در دوره جدید به سمت حفاظت از مناطق و گونه ها با مشارکت مردم روستاییان و عشایر تغییر کرده و امیدواریم با این رویکرد بتوانیم ذخیره گاه های تنوع زیستی که نه تنها متعلق به ایران است بلکه به آسیا و تمام جهان تعلق دارد حفظ کنیم.

وی افزود: یوزپلنگ آسیایی گونه منحصر به فردی که تنها در کشور ما تعداد اندکی از آن باقی مانده بایستی به عنوان یک میراث جهانی از سطح جوامع محلی تا عالی ترین سطوح ملی و حتی سطوح بین المللی حمایت و حفاظت شود.

ابتکار یادآور شد: سازمان محیط زیست با همت معاونان مدیران کارشناسان و محیط بانان تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح حفاظت زیستگاه یوز انجام می دهد.

به گفته وی، استفاده از تجهیزات مدرن و آموزش های خاص حفاظت از یوز به محیط بانان گام هایی است که برای بهبود وضعیت زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی برداشته شده است.

ابتکار وعده داد که برای بهبود وضعیت معیشتی محیط بانان در سال جاری اقدامات مناسبی انجام شود.

وی برگزاری مراسم قدردانی از محیط بانان توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد را گامی موثر مهم در راستای همکاری های بین المللی برای حفاظت از محیط زیست کشور عنوان کرد و گفت: همچنین انتخاب محیط بان پناهگاه حیات وحش شادگان که حدود 86 گلوله ساچمه ای به دلیل زد و خورد با شکارچیان متخلف در تنش دارد از سوی رئیس جمهور به عنوان کارمند نمونه دولت در میان هفت کارمند نمونه به فال نیک گرفت.

وی با اشاره به مخاطرات روز افزون زیست محیطی اظهار داشت: در حال حاضر آتش سوزی پارک ملی گلستان به نگرانی جدی برای تمام مسئولان و دست اندرکاران محیط زیست تبدیل شده که امیدواریم با همکاری سازمان مدیریت بحران بتوانیم هرچه سریعتر برنامه هایی برای ساماندهی این عرصه ارزشمند داشته باشیم.