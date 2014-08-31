  1. دين، حوزه، انديشه
۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

با صدور بیانیه ای؛

شورای رهبران دینی اروپا اقدامات داعش را محکوم کرد

شورای رهبران دینی اروپا اقدامات داعش را محکوم کرد

شورای رهبران دینی اروپا با صدور بیانیه ای اقدامات شنیع و تأثرآور داعش را در خاورمیانه محکوم کرده و حمایت خود را از ابتکار عمل سازمانهای اسلامی و غیراسلامی برای ترویج کرامت انسانی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه صادر شده توسط شورای رهبران دینی اروپا (ECRL) از ابتکار عمل که از سوی مسلمانان به ویژه جوانان مسلمان اوسلو صورت گرفته قدردانی شده است.

زنان مسلمان اوسلو هفته گذشته راهپیمایی با حضور هزاران نفر از مردم از جمله سران احزاب سیاسی و دینی و همچنین نمایندگان جوامع اسلامی برگزاری کردند.

ادیان برای صلح در بریتانیا نیز بیانیه ای در حمایت از اعلامیه های مختلف سازمانهای اسلامی بریتانیا مبنی بر تقبیح اقدامات شنیع داعش صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ما اقدامات آنها را علیه افراد و گروه ها و همچنین قتل عامل زنان، مردان و کودکان غیرمسلح را تقبیح می کنیم. ما مفهوم عدم وجود آزادی دینی، عدم وجود آزادی و عدالت برای هیچ کس جز خودشان را تقبیح می کنیم، اقدامات آنها علیه انسانیت است و در هیچ متن مقدسی قابل توجیه نیست و به هیچ وجه توسط کسی که اسامی بسیاری دارد پذیرفته نخواهد شد.

سازمان ادیان برای صلح همچنین به اعلامیه شورای رهبران دینی اروپا که ماه می سال 2013 صادر شده اشاره کرد، در این اعلامیه از اعضای شورا خواسته شده علیه تهدیدها نسبت به تحقق کامل آزادی دینی در کنار هم ایستادگی کنند.

رهبران دینی در اعلامیه خود تعهدشان را به صحبتهای صریح علیه تهدید به آزادی دینی مورد تصریح قرار داده اند.

کد مطلب 2361104

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