به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ابارشی صبح یکشنبه در دیدار فرمانده، مسؤلان و جمعی از کارکنان پایگاه پدافند هوایی حضرت معصومه(س) با حجت الاسلام والمسلمین سعیدی که به مناسبت سالروز تأسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء انجام شد، اظهار کرد: در دهم شهریور 1387 به دنبال تغییر طیف تهدید و دکترای دفاعی با بینشی که مقام معظم رهبری داشتند به دستور ایشان پدافند از بدنه آفند جدا شد تا در شبکه یکپارچه پدافندی کارها راحتتر انجام بگیرد.
قرارگاه پدافندی خاتم الاانبیا به دستاوردهای خوبی در بعد نظامی و تجهیزات رسیده است
وی گفت: پدافند در قالب یک قرارگاه شکل گرفت و توانست از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در حوزه دفاع به طور هماهنگ استفاده کند و در این راستا قرارگاه پدافندی خاتم الاانبیاء(ص) شکل گرفت و مأموریت خود را در حوزه دفاع شروع کرد و در این 6 سال به دستاوردهای خوبی در حوزههای مختلف در بعد نظامی و تجهیزات رسیده است.
فرمانده پایگاه پدافند هوایی حضرت معصومه(س) عنوان کرد: اکنون در بعد نیروی انسانی به عنوان بهترین مؤلفه در ارتشهای جهان با احداث دانشگاه افسری پدافند خاتم الاانبیا(ص) در تهران، مرکز آموزش درجه داری حضرت علی اکبر(ع) در اراک و آموزش سربازی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس در سمنان توانستهایم نیروهای متعهدی را گرد آوریم.
وی گفت: در بعد آموزشی با ایجاد دورههای طولی و عرضی، برگزاری رزمایش، تمرینات و همتا سازی توانستهایم این اطمینان را برای مردم و مقام معظم رهبری به وجود آوریم که به ارتقاء کاملی رسیدهایم.
ابارشی افزود: در حوزه تجهیزات با تشکیل اتاقهای فکر کمبودها و نقصها شناسایی و آنگاه با کمک صنایع و دانشگاهها به بومی سازی تجهیزات دست پیدا کردیم.
وی از شکل گیری مراکز اطلاعات محلی خبر داد که کل حرکت کشف و شناسایی و درگیری را از کل نقاط مورد ارزیابی قرار میدهد و عنوان کرد: قرارگاه پدافندی حضرت معصومه(س) با مأموریت صیانت از آسمان ولایت و سایت هستهای فردو در قم ایجاد شد.
فرمانده پایگاه پدافند هوایی حضرت معصومه(س) تصریح کرد: در این قرارگاه به صورت 24 ساعته فعالیت داریم و در حالت جنگی به سر میبریم و آسمان را پایش و واپایش میکنیم و اجازه نمیدهیم هیچ ریز پرندهای از آسمان عبور کند.
امروز مقابله با دشمن از 8 سال دفاع مقدس سختتر است
وی تصریح کرد: در حال حاضرمقابله با دشمن بسیار سختتر از 8 سال دفاع مقدس است چراکه دشمن با تغییر تاکتیک به کانون خانواده و اعتقاد فکری جوانان حمله میکند که باید ما با افدامات فرهنگی و منویات مقام معظم رهبری جلوی آنها را بگیریم.
سرهنگ ابارشی افزود: ما 4 اصل "ایمان به خدا و اهل بیت(ع)، وحدت، تحرک پذیری و خسته نشدن از کار" را سرلوحه کارمان قرار میدهیم.
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