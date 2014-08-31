به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در مراسمی با حضور هوشنگ بازوند استاندار لرستان، علی کورانی فر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی 273 پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان به بهره برداری رسید.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: همزمان با هفته دولت تعداد 273 پروژه در حوزه ارتباطی و مخابراتی در سطح روستاهای استان افتتاح شد.

داریوش کوشکی ادامه داد: 59 روستای زیر 20 خانوار استان دارای تلفن عمومی شدند.

وی افزود: همچنین در سطح 27 روستای بالای 20 خانوار استان لرستان تلفن خانگی نصب شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان از راه اندازی اینترنت پرسرعت در سطح 181 روستای بالای 70 خانوار لرستان خبر داد و بیان داشت: در مجموع با بهره برداری از این پروژه ها 267 روستای استان تحت پوشش خدمات ارتباطی و مخابراتی قرار گرفتند.

کوشکی یادآور شد: این روستاها با 43 هزار و 681 خانوار دارای جمعیتی بالغ بر 192 هزار و 517 نفر هستند.

وی تصریح کرد: برای بهره برداری از پروژه های یاد شده اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان هزینه شده است.