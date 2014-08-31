به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در مراسم هم‌اندیشی اخوت و معنویت که در دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شد، اظهار داشت: سپاه پاسداران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به گونه ای عمل کرده که برای دوستان نظام اسلامی آرامش بخش و برای دشمنان انقلاب اسلامی دلهره آور است.

وی با اشاره به اینکه نیل به سبک زندگی اسلامی هدف متعالی هر انسان مسلمانی است، گفت: رعایت اخلاق اسلامی راه رسیدن جامعه اسلامی به سبک زندگی اسلامی را فراهم می کند.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه سپاه نهادی است که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده، تصریح کرد: سپاه پاسداران در آزمون های مختلف طول دوران انقلاب اسلامی از 8 سال دفاع مقدس گرفته تا فتنه 88 جایگاه حیاتی خود را اثبات کرده است.



آیت الله خاتمی تصریح کرد: عملکرد و کارنامه سپاه در حفاظت از نظام در طول دوران انقلاب شکوهمند اسلامی به گونه ای بوده که نام سپاه پاسداران برای ضد انقلاب و دشمنان دلهره‌آور و نگران کننده است.