پیست اسکیت اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج پیش از ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت اردبیل تصریح کرد: 80 درصد این پروژه اجرایی شده و در زمینی به مساحت 14 هزار متر مربع این پیست احداث می شود.

وی با اذعان به شرایط متغیر آب و هوایی در استان، اضافه کرد: در نظر داریم پیست به صورت روبسته احداث شود و به همین دلیل طبق بررسی ها تا سال آینده حتما می توانیم از این پروژه بهره برداری کنیم.

به گفته بهتاج اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه که قرار بود در سه سال تزریق شود به یمن سفر رئیس جمهور به صورت یکجا در سال جاری تزریق خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان معتقد است با وجود استعدادهای قابل توجه در ورزش استقامتی اردبیل بیشتر بر روی ورزش سرعتی کار کرده است.

وی با اعلام قول مساعد خرید یه سنسور فتوسل برای هیئت اسکیت استان در سال جاری اضافه کرد: در عین حال وضعیت ورزشکاران و تعداد ساماندهی شده نشان می دهد رشد مطلوبی نداشته ایم.

بهتاج تصریح کرد: اسکیت ورزشی است که هم به لحاظ قهرمانی و هم همگانی مورد توجه است و با این وجود تعداد ورزشکاران نشان می دهد به اهداف خود در این رشته ورزشی دست نیافته ایم.

وی با بیان اینکه نگاه به این ورزش مثل گذشته نخواهد بود، افزود: هیئت استان نیز باید تلاش خود در توسعه همگانی و کسب موفقیت های قهرمانی را افزایش دهد.

رشد 20 برابری تعداد مربیان

در این مراسم همچنین رئیس سابق هیئت اسکیت استان اردبیل در تشریح فعالیت خود به افزایش 20 برابری تعداد مربیان اشاره کرد و گفت: تعداد مربی از پنج نفر به 100 نفر رسیده است.

نادر بیننده تصریح کرد: در عین حال در راستای تجهیز هیئت 300 جفت کفش استاندارد تهیه شده و این در حالی است که ورزشکاران حتی یک کفش استاندارد مناسب نداشتند.

وی با بیان اینکه نباید فضای هیئت اسکیت طوری شود که عده ای بروند و دیگر نیایند، ادامه داد: این مسئولیت سنگین متوجه رئیس جدید هیئت است.

رئیس سابق هیئت اسکیت استان یادآور شد که در سال های اخیر رتبه هیئت اسکیت استان از 20 به 14 رسیده است.

وی از رئیس جدید خواستار توجه به پتانسیل های ورزش اسکیت استان شد وافزود: باید زمینه برای تعامل و آموزش ورزشکاران فراهم شود.