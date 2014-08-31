داعش پروری در میان کودکان سعودی/ شعار داعش بر روی دیوار مدارس ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، با وجود اقدامات بازدارنده از سوی دستگاههای امنیتی و مذهبی به دنبال تبلیغات گسترده داعش در پایگاههای اینترنتی و ارتباط اجتماعی برای جذب تروریست، منابع عربی از رواج نمادها و شعارهای داعش در عربستان سعودی و در میان جوانان و حتی کودکان سعودی خبر می دهند.

جوانان و کودکان سعودی شعارهای داعش را در صفحات شخصی خود در پایگاههای ارتباط اجتماعی نظیر فیس بوک و توئیتر بسیار به کار می گیرند.

یکی از شعارهای داعش که این روزها در میان جوانان سلفی و تکفیری در پایگاههای اینترنتی رایج شده است شعار "باقیه و تمدد" مخفف جمله ای است که داعش در آن خود را "پایدار، غیر قابل شکست و فراگیر و فاتح" توصیف کرده است که هیچ کس نمی تواند با آن مقابله کند.

داعش این جمله را پیوسته در پایگاههای اینترنتی و بیانیه هایش به کار می گیرد.

این در حالی است که برخی منابع سعودی با انتشار تصاویری، از نوشتن این شعار بر روی دیوارهای مدارس سعودی خبر می دهند.

روزنامه الحیات با انتشار گزارشی در این خصوص تصویر فوق را ضمیمه این گزارش و اعلام کرده مدت زیادی است شعار مذکور که مربوط به داعش است بر روی دیوار چند مدرسه در ریاض نوشته شده است و هیچ کس اقدام به پاک کردن این عبارت از روی دیوار این مدارس نمی کند.

این منبع همچنین اعلام کرد بر اساس یک نظرسنجی که در عربستان انجام شد، 92 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اقدامات داعش از لحاظ مذهبی کاملا مشروع است.