ورزشکاران المپیکی قزوین مورد استقبال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مراسم استقبال از رامین صفویه قهرمان رشته جودو در المپیک نوجوانان و محسن شهبازی دارنده مدال برنز المپیک نوجوانان در مقابل استانداری قزوین و با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین، موسوی موینی فرماندار شهرستان قزوین، ابولحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی استان قزوین، محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی از مدیران برگزار و از این دو ورزشکار شایسته قزوین به گرمی استقبال شد.

مرتضی روزبه استاندار قزوین در این مراسم با اشاره به این که ورزش استان ظرفیت های بسیاری دارد گفت: قهرمانی دو ورزشکار شایسته استان در رقابت های المپیک نوجوانان به دیگر جوانان قزوین انگیزه حضور در میادین ورزشی را می دهد.

وی افزود : این قهرمانان باید با حفظ جایگاه قهرمانی خود رسم پهلوانی را نیز بیاموزند زیرا منش پهلوانی مهم تر از قهرمانی است و پهلوانان هیچ گاه فراموش نخواهند شد در حالی که قهرمانان پس از چند سال از یاد مردم می روند.

استاندار بیان کرد: جوانان استان قزوین باید با الگو قرار دادن قهرمانان محلی خود رفتار و منش ورزشکاران را نیز بشناسند و در میادین ورزش نیز از آن ها کمک بگیرند.



در ادامه این مراسم محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان قزوین تصریح کرد: کسب مدال توسط رامین صفویه و محسن شهبازی در المپیک نوجوانان افتخاری برای استان قزوین است و مسئولان قزوین باید قدردان این ورزشکاران باشند.



مشهدی آقایی ادامه داد : امیدواریم با حمایت معنوی و مادی مسئولان استان قزوین که موجب بالا رفتن انگیزه ورزشکاران می شوند شاهد افتخار آفرینی دیگر ورزشکاران استان نیز در میادین بین المللی باشیم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: روزهای خوبی در انتظار ورزش قزوین است و بزودی خبرهای خوشی در خصوص موفقیت های ورزشی استان به اطلاع مردم خواهیم رساند.

رامین صفویه جودو کار شایسته قزوینی توانسته است مدال طلای المپیک نوجوانان نانجینگ چین را از آن خود کند و محسن شهبازی ووشو کار شایسته قزوین مدال برنز این مسابقات را برای قزوین کسب کرد تا از مجموع شش مدال ایران در این مسابقات قزوین با دو مدال سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.