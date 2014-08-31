مدیران لرستان با سازمانهای مردم نهاد همکاری کنند/ نقش "سمن"ها در پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شاکرمی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در استان و در سالن جلسات دادگستری لرستان اظهار داشت: تشکلها و سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در پیشگیری از وقوع آسیب ها و جرائم دارند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه حوزه فعالیت برخی از این سازمان های نهاد نجات خانواده ها و جامعه از آسیب های اجتماعی است بنابراین شایسته بوده که مسئولان و خدمتگزاران نظام با این سازمان ها همکاری لاز مرا داشته باشند.

شاکرمی ادامه داد: همکاری دستگاهها با این تشکلهای مردم نهاد در واقع پیشقدم شدن و همراهی در راه رفع مشکلات اجتماعی توسط خود مردم است چرا که این سازمان ها در واقع برخاسته از خود مردم و بطن جامعه هستند.

وی تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد نیز باید اقدامات و فعالیت های انجام گرفته خود را به اطلاع عموم برسانند و در این زمینه نیز صدا وسیما و رسانه نقش موثری در اطلاع رسانی و آگاهی عموم از نحوه فعالیت این سازمان ها دارند.

سازمانهای مردم نهاد دیده بانان امین دولت و مردم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در سمن ها به عنوان یکی از پتانسیل های خوب و پرکار جامعه را در پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی بیان داشت: به دلیل اینکه فعالان این سازمان ها وابسته به دولت، نهاد، ارگان، حزب و گروه خاصی نیستند می توانند در زمینه های مختلف اجتماعی ورود پیدا کرده و حرف دل مردم را به دولتمردان ابلاغ کنند و به عنوان دیده بانان امین دولت و مردم به سالم سازی هرچه بیشتر و بهتر جامعه کمک کنند.

شاکرمی پیشرفت، طراوات، نشاط و شادابی استان را در گرو سلامت و پاکی فضای جامعه دانست و اظهار داشت: سمن ها باید از افراد آشنا به مسائل و آسیب های اجتماعی اعم از کارشناسان نوظهور و قدیمی در سیستم خود استفاده کنند تا خدمت رسانی بهتر و مطلوب تری به جامعه داشته باشند.

وی با بیان اینکه تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در تمام دوران تاریخ وجود داشته و خواهند داشت گفت: اقداماتی که این نهادها انجام می دهند قابل قیاس با هیچ دولت و حکومتی نیست و دولت ها انتظار دارند که این سازمان ها یار و یاور آنها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان اضافه کرد: با توجه به اینکه جرم یک پدیده اجتماعی است همه نهادهای دولتی و مردمی و حتی خود مردم می بایست در راه مبارزه با آن بسیج شوند تا جامعه از هر گونه آلودگی پاک شود.

فعالیت سازمانهای مردم نهاد در لرستان تبیین و فرهنگسازی شود

نادر قربانی مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان نیز در این جلسه فلسفه استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس مشارکت عمومی مردم دانست و گفت: مردم در تعیین سرنوشت انقلاب و نظام نقش تعیین کننده ای داشته و دارند.

قربانی ادامه داد: دین، آیین و قانون اساسی ما بر اساس مشارکت و رای مردم بوده و خواهان این موضوع نیز هست.

وی افزود: نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه و بقای جامعه بسیار مهم و تعیین کننده است چه اینکه در دوران انقلاب راهپیمایی ها و تظاهرات های شکل گرفته به صورت خود جوش و براساس خواست مردم بود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان بیان داشت: ما در حال حاضر درصدد نهادینه کردن و ساماندهی این فعالیت های خود جوش و هدایت آنها به سمت جلوگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی هستیم.

وی با گلایه از فراموش شدن وضعیت سازمان های مردم نهاد در برخی برهه های زمانی در دولت های گذشته عنوان کرد: دولت به دنبال قانونی کردن فعالیت سازمانهای مردم نهاد بوده و علی رغم مطرح شدن این پیش نویس تنها دو یا سه سازمان پیشنهاد قانون شدن آن را تایید و ابلاغ کرده اند که دولت نیز اصرار فراوانی بر پیگیری این موضوع دارد.

قربانی از سازمان های مردم نهاد به عنوان دیده بانان همیشه آماده به خدمت دولت یاد کرد و بیان داشت: سازمان های مردم نهاد همواره از عدم همکاری دستگاهها برای اجرای طرح های آنان گلایه مند هستند و این یک آسیب بزرگ محسوب می شود.

سازمانهای مردم نهاد در بحث پیشگیری از مواد مخدر تلاش بیشتری داشته باشند

وی افزود: عدم همکاری دستگاهها با سازمانهای مردم نهاد می تواند موجب بدبینی شده و در پی آن نیز ضایع شدن حقوق شهروندان و سوء ظن نیز در جامعه بروز پیدا می کند که مغایر با اعتقاد و دین ما است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان ضمن تاکید بر فرهنگسازی در زمینه فعالیت موسسات و سازمانهای مردم نهاد در جامعه تصریح کرد: فرهنگ سازی این فعالیت ها با بخشنامه و مصوبه امکان پذیر نیست بلکه این خود ما هستیم که باید این فرهنگسازی را در جامعه ایجاد و تبیین کنیم.

وی همکاری و هماهنگی سازمان های مردم نهاد با یکدیگر را در پیشبرد برنامه های آنان بسیار مفید و مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر این موسسات با هماهنگی با یکدیگر در حوزه های هم نفوذ پیدا کنند قدرت و توان بیشتری برای خدمت پیدا خواهند کرد.

قربانی بیان داشت: بیان دوستانه ضعف ها و چالش های سازمانهای مردم نهاد و تلاش برای برطرف کردن این ضعف ها کمک شایانی به بهبود عملکرد این تشکلها می کند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان در ادامه با بیان اینکه مردم ایران مردمی دلسوز، طالب خیر و مهربان هستند عنوان کرد: مردم همشیه در برابر خیر و خوبی آغوش گشوده اند و این ما هستیم که باید بدانیم چگونه این مشارکت دلسوزانه را ساماندهی و از آن برای رفع مشکلات اجتماعی جامعه استفاده کنیم.

قربانی در پایان از موسسات مردم نهاد خواست که در بحث پیشگیری از مواد مخدر و اعتیاد تلاش بیشتری داشته باشند و از تمام توان خود برای آگاهی بخشیدن به مردم در خصوص عواقب این بلای خانمان سوز استفاده کنند.

وی قول مساعد داد که مجموعه مدیریت امور اجتماعی استانداری نیز تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موسسات مردم نهاد و کمک به فعالیت هر چه بیشتر آنها را بکار گیرد.