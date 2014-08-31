حیدر پروین در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سرانجام پیگیری ها برای تامین گاز مصرفی هرمزگان از خط صادراتی "صلح" گفت: شرکت گاز استان نیز با پیگیری های مداوم مجوز تامین گاز مصرفی استان را از طریق خط 56 اینچ صادراتی صلح گرفته و از هفته گذشته پیمانکار عملیات تجهیز کارگاه را آغاز کرده است.

پروین ابراز امیدواری کرد: از طریق خط 30 اینچ به فاصله 33 کیلومتری،35 میلیون متر مکعب گاز جدید را به عنوان گاز کمکی وارد این منطقه خواهیم کرد تا جوابگوی گاز مصرفی صنایع باشد و با این حجم گاز مصرفی به زودی صنعت استان دگرگون خواهد شد.

وی عنوان کرد: شرکت صبا فولاد خلیج فارس 1.5 میلیون تن آهن اسفنجی در سال تولید می کند که مصرف گاز این صنعت تنها برای سوخت نیست و در پروسه تولید از گاز استفاده می شود.

پروین اتمام عملیات گازرسانی و اجرای 2 کیلومتر خطوط انتقال ، تغذیه و ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز کارخانه صبا فولاد خلیج فارس را با اعتبار 140 میلیارد ریال عنوان کرد.

پروین تصریح کرد: در صورت اتمام گازرسانی کل شهرستان بندرعباس حدود 400 هزار متر مکعب در روز گاز مصرف می شود، این در حالی است که در فاز اول کارخانه صبا فولاد دو میلیون و 400 متر مکعب در روز مصرف گاز دارد.

وی اظهارداشت: در طرح توسعه شرکت صبا فولاد خلیج فارس مقدار تولید آنها به سه برابر افزایش می یابد و در آینده مصرف گاز آنها به چهار میلیون و 800 هزار متر مکعب در روز می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه بیان کرد: در حال حاضر از 17 میلیون متر مکعب گازی که در استان هرمزگان مصرف می شود، هشت میلیون متر مکعب گاز در منطقه ویژه مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان با تشریح افزایش مصرف گاز صنایع در آینده ایی نزدیک گفت: با آغاز به کار پالایشگاه نفت ستاره حدود هشت میلیون متر مکعب گاز در روز، پالایشگاه نفت بندرعباس با نیاز چهار میلیون متر مکعب گاز ، پالایشگاه هیدرو کربنی هرمز با هفت میلیون متر مکعب گاز و همچنین سایر صنایعی که درصدد هستند از این پس برق مصرفی خودشان را تامین کنند، سیر صعودی مصرف گاز از هشت میلیون به 25 میلیون متر مکعب گاز در روز خواهد رسید.

وی همچنین خاطر نشان کرد: تمامی استانداردها توسط صنعت صبا فولاد خلیج فارس رعایت شده و بخش اعظم از اعتبار و هزینه این پروژه را خودشان تقبل کرده اند.