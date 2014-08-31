احتمال افزایش تعداد یوزپلنگ آسیایی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، گری لوییس پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نکوداشت فعالان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و تجلیل از محیط بانان برجسته با عنوان نگهبانان طبیعت، نگهداران تنوع زیستی افزود: با اقداماتی که انجام گرفته بر این باور هستیم که کاهش یوزپلنگ حتی می تواند متوقف شده باشد.

به گفته وی، در حال حاضر احتمال آن می رود که شمار این گربه سان دوباره افزایش داشته باشد و این خبر بسیار خوبی است.

لوییس اظهار داشت: بخشی از دلیل معکوس شدن این شرایط در آگاهی همه ما نسبت به ضرورت نجات یوزپلنگ آسیایی نهفته است، بسیاری از ما به فعالیتهایی مشغول هستیم که می تواند به این روند یاری برساند.

وی افزود: اما دلیل اصلی این بهبودی از آن رو است که شمار بسیار کوچکی از افراد در جامعه ما شب و روز می کوشند که یوزپلنگ آسیایی را از گزندها مصون بدارند، برخی مانند دانشگاهیان این کار را از راه نوشتن انجام می دهند، برخی دیگر مانند دوستانمان در جامعه سازمان های مردم نهاد با گفتارشان چنین می کنند و برخی مانند حامیان تجاری ما منابعی را در اختیارمان می گذارند که با بهره از آنها رخدادهای آگاهی افزا مانند مراسم امروز را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه ما قدرشناس تمام این فعالان هستیم گفت: با این همه دیگرانی هم هستند که بیش از آنها سود دارند.

لوییس ادامه داد: بسیاری مانند محیط بانان ما در ایران از راه اقداماتشان از حیات یوزپلنگ ها حمایت می کنند.

به گفته وی، اینها قهرمانان بومی ما و قهرمانان جهان هستند با فعالیت های آنان است که تنوع زیستی به طور مستقیم حفاظت شده و راه آن به سوی آینده ای پایدار هموار می شود.

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران ادامه داد: به برکت فعالیت های آنان ما به این آگاهی دست یافته ایم که تمامی گونه ها حق همزیستی دارند و اینکه ما باید در کنار هم از سیاره زیبا و در معرض خطرمان بهره ببریم.

وی گفت: از سراسر دنیا بیش از پیش به این مسئله آگاهی می یابیم که تا چه اندازه به زیستگاه ها و نیز به بسیاری از گونه هایی که از ابتدای خلقت با ما همزیستی داشته اند آسیب وارده کرده ایم. این مساله هم برای ایران و هم برای تمام دنیا صدق می کند که یوزپلنگ آسیایی نیز از آن مستثنی نیست.

لوییس افزود: امروزه ببر مازندران و شیر ایرانی را فقط می توان در مجسمه ها یا عکسهای رنگ باخته ای شناخت که این تصاویر بر روی آنان حک شده است. همه آنها یا کشته یا به گونه ای منقرض شده اند. آنها برای همیشه از میان رفته اند اکنون باید تلاش کنیم گونه هایی که در اختیار داریم را حفظ کنیم.

در ادامه از پنج تن از محیط بانان برجسته و فعال در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تجلیل شد.

سید جلال موسوی از منطقه حفاظت شده بافق در استان یزد، علی اکبر قربانلو از پارک ملی توران در استان سمنان، اسدالله حاتمی از پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس در خراسان جنوبی، حسین هراتی از پناهگاه حیات وحش میاندشت پارک ملی ضامن آهو از خراسان شمالی و مرتضی عزیزی از پارک ملی سیاهکوه از استان یزد به عنوان محیط بانان برتر معرفی و تقدیر شدند این افراد لوح تقدیر خود را معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران دریافت کردند.