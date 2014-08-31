به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم افتتاح ترمینال حجاج در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: در طول سال‌های آتی با تکمیل فرودگاه امام و ساخت شهرک فرودگاهی جایگاه شایسته تر و آبرومندانه برای حجاج ساخته می شود.

وی با بیان اینکه در فرودگاه مهرآباد حجاج و بدرقه کنندگان در محدودیت بودند، گفت: به منظور حفظ حرمت حجاج و حقوق شهروندی ترمینال زیارتی در فرودگاه امام به افتتاح رسید و امکاناتی را برای حجاج در نظر گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این کار با مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی انجام شد، بیان کرد: علی رغم همه تنگناهای مالی که دولت با آن مواجه بود، ساز و کاری را برای مشارکت بخش خصوصی در دست اقدام داریم که تا دو ماه آینده اعلام عمومی می شود.

آخوندی با اشاره به اینکه روش تامین مالی جدیدی را برای تکمیل فرودگاه امام اجرایی می کنیم، افزود: با همکاری شهرداری و شرکت مترو و شرکت راه آهن تصمیم داریم تا ارتباط ریلی را بین مهرآباد و فرودگاه امام و شهر تهران بقرار کنیم.

عباس آخوندی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص روش های تامین مالی برای فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: در این زمینه برنامه جدیدی داریم تا با استفاده از صندوق پروژه، منابع جدیدی را برای تکمیل این فرودگاه تامین کنیم.

وی افزود: بر این اساس، از طریق فروش اوراق مشارکت و جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منابع مالی را برای تکمیل این فرودگاه تامین خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به زودی برنامه‌های ما در این خصوص اعلام می‌شود تا بتوانیم مشارکت بخش خصوصی را در این خصوص داشته باشیم.