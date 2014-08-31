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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۴۴

صفری:

لباس فرم مدارس در کارگاه های فنی و حرفه ای سرعین تولید می شود

لباس فرم مدارس در کارگاه های فنی و حرفه ای سرعین تولید می شود

سرعین – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل از تولید لباس فرم دخترانه و پسرانه مدارس در کارگاه های فنی و حرفه ای سرعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاه های تولید پوشاک تصریح کرد: این طرح با هدف توسعه تولید ملی و ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کیفیت بالا و در عین حال قیمت مناسب لباس فرم تولیدی مورد توجه است، اضافه کرد: علاوه بر این زمینه ایجاد شغل برای آموزش دیدگان فنی و حرفه ای نیز فراهم می شود.

به گفته صفری از سه هزار و 200 دانش آموز در شهرستان سرعین دو هزار و 500 نفر لباس های تولیدی کارگاه های فنی و حرفه ای را خریداری کرده اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان توانمند سازی نیروی انسانی را سیاست اصلی این دستگاه اجرایی عنوان کرد و افزود: به دنبال توسعه آموزش محصول محور هستیم.

وی بیان داشت: در جریان این طرح دوزنده خود تولید، بازاریابی و فروش کار را برعهده دارد و این مهم مطابق با سیاست آموزش محصول محور است.

صفری برای توسعه این طرح در سایر شهرستان ها اعلام آمادگی کرد و گفت: در صورتی که ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مدارس پیشنهاد دهند ما پذیرا خواهیم بود.

کد مطلب 2361244

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