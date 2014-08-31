به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رجایی صبح یکشنبه در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان از وجود 253 مدرسه نیمه تمام در کرمان خبر داد و گفت: این مدارس دارای هزار و 249 کلاس درس هستند.

رجایی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های ما استانداردسازی و برچیدن سیستم‌های غیراستاندارد گرمایشی و سرمایشی در مدارس استان کرمان است.

وی از استانداردسازی هزار و 79 کلاس به لحاظ سیستم گرمایشی طی سال گذشته خبر داد و افزود: طی مدت گفته شده 239 مدرسه به بخاری تابشی، 78 مدرسه به موتورخانه و شوفاژ، 34 مدرسه با پکیج و چهار مدرسه نیز به اسپیلت مجهز شدند.

رجایی تصریح کرد: استانداردسازی مدارس به ترتیب اولویت مدارس خطرآفرین و روستایی است که در حال استانداردسازی سیستم گرمایشی آنها هستیم.

این مسئول با بیان اینکه با توجه به وضعیت بودجه‌ای سال جاری پیش‌بینی می‌شود برخی از این طرح‌ها به اتمام برسند، افزود: طی سال گذشته 117 کلاس درس پس از نوسازی و انجام اقدامات لازم به آموزش و پرورش استان کرمان تحویل داده شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان گفت: مدارس کاملا تجهیز و تکمیل شده و سپس تحویل داده شده‌اند.

وی تعداد کلاس‌های نیازمند مقاوم سازی در کرمان را 134 کلاس عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر هزار و 185 کلاس تخریبی در استان کرمان در حال ساخت است.

رجایی با اشاره آغاز ساخت 13 مدرسه با 61 کلاس توسط بنیاد برکت در استان کرمان، اذعان داشت: در حال حاضر 10 مدرسه با 51 کلاس در حال احداث است.