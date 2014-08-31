تولیدات کارخانجات سیمان و فولاد در انبارها دپو شد/فروش قطعات چینی خودرو در جعبه های ایرانی 

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه کشور از مصوبات اشباع شده است گفت: برای خروج از رکود باید دستگاه ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند، به دلیل زیادی قوانین در عمل هیچ قانونی در کشور اجرا نمی شود.

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بخش تولید در تامین مواد اولیه گفت: متاسفانه تولیدات بسیاری از کارخانه ها به فروش نرسیده و انبار ها پر از کالا است.

فتحی پور تعطیلی پروزه های عمرانی را دلیل اصلی انباشت محصولات کارخانه ها در انبار ها خواند و گفت: تا امروز برای اجرای پروژه های عمرانی هیچ مبلغی تخصیص نیافته است و چراغ کارگاه هیچ پروژه عمرانی روشن نشده است، دولت به سختی حقوق کارمندان را می پردازد.

رئیس کمیسیون اقتصاد گفت: کارخانجات سیمان و فولاد با خسارت های زیادی رو به رو هستند و تولیداتشان در انبار ها دپو شده است، ادامه این روند موجب بیکاری کارگران و ناهنجاری های اجتماعی می شود.

وی با بیان اینکه تا امروز سیاستی های دولت بر محور واردات بوده است گفت: تعطیلی کارخانه ها و ورشکستگی تولید کنندگان موجب شده که دولت برای تامین کالاهای مورد نیاز به واردات روی بیاورد.

وی با اشاره به مشکلاتی که اخیرا در تعیین قیمت خودرو ها وجود داشت گفت: خودرو سازان باید متناسب با افزایش قیمت ها کیفیت خودرو ها را نیز افزایش دهند تا خودرو های ساخت داخل قابل رقابت با خودور های خارجی باشد.

فتحی پور با تاکید بر اینکه کیفیت قطعات تولید داخلی در صنایع خودرو سازی بسیار بهتر از خودور های خارجی است گفت: متاسفانه قطعه سازان از چین قطعات خودرو را وارد می کنند و جعبه کالاها را عوض کرده و با برند داخلی به خودرو سازان می فروشند که این امر موجب کاهش کیفیت خودور های داخلی شده است.

وی با حمایت از افزایش قیمت خودور ها در کنار افزایش کیفیت گفت: در سال جاری قیمت حامل های انرژی و دستمزد کارگران افزایش یافته و به تبع ان باید قیمت خودور ها نیز افزایش یابد، نمی توان پرس قیمتی ایجاد کرد، مملکت از پرس قیمتی زیان های زیادی دیده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد با بیان اینکه نمایندگان باید بر مبنای واقعیات تصمیم گیری و موضع گیری کنند اظهار داشت: در قانون بودجه در مجلس دائما بند هایی در راستای استمهال بدهی بدهکاران بانکی به تصویب می رسد که به عنوان مثال کسی که 1000 میلیارد به بانک بدهی دارد 5 ساله بدهی خود را بپردازد اما آیا واقعا افراد می توانند در این مدت کوتاه بدهی خود را بپردازند؟باید واقعیات را دید و چاره اندیشی کرد.