شکار در ایران ممنوع است/آمار جدیدی از تعداد یوزپلنگ در کشور نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جمع خبرنگاران افزود: امروز مراسم بزرگداشت محیط بانان برجسته و پروژه حفاظت از محیط زیست به خوبی برگزار شد در این برنامه سازمان ملل متحد و سازمان‌های مردم نهاد مشارکت خوبی داشتند.

وی افزود: به غیر از ایران در کشورهای دیگر یوزپلنگ منقرض شده است باید این موجود را مدنظر قرار دهیم و تلاش‌های ملی برای حفاظت از آن‌ها انجام دهیم؛ باید جلوی انقراض یوزپلنگ آسیایی را بگیریم که خوشبختانه ما طی تصاویر اخیری که مشاهده کردیم مشخص شد تعداد یوزپلنگ آسیایی افزایش یافته است.

رییس سازمان محیط زیست با بیان این‌که آمار جدیدی از تعداد یوزپلنگ آسیایی نداریم ولی تصاویر خوبی را شاهد بودیم، اظهار داشت: 4 یوزپلنگ در 4 تصویر اخیراً مشاهده شده است که امیدواریم در راستای حفاظت این گونه استمرار داشته باشیم.

راه اندازی شبکه دور بین های تله و سنجش از دور برای کمک به محیط بانان

ابتکار با بیان این‌که در حال حاضر تعداد محیطبانان بسیار کم است، گفت: یکی از برنامه‌های سال 93، راه‌اندازی شبکه دوربین تله و سنجش از راه دور است. در حقیقت با چنین دوربین‌هایی کنترل از راه دور انجام خواهد گرفت.

رئیس محیط زیست تصریح کرد: برای تهیه خودرو و موتوسیکلت نیاز به اعتبار داریم که باید آن را تأمین کرده و در اختیار محیط بانان قرار دهیم در واقع در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده‌ایم.

وی گفت: در زمینه مجهز کردن محیط بانان به اسلحه نیز ما سیاست‌‌های خود را داریم و باید این موضوع مدیریت شود.

بازنگری در سیاستهای شکار و صید

رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: نباید بگذاریم که شکارچیان غیرمجاز به زیستگاه‌ها دست‌درازی کنند بنابراین باید از گونه‌های حیات وحش حفاظت کرده و در این راستا از مردم برای مشارکت دعوت به عمل آید.

وی با بیان این‌که شکار در ایران ممنوع است، افزود: اسیر کردن و کشتن حیوانات خلاف قانون بوده مگر این‌که از سوی سازمان محیط زیست مجوز خاصی گرفته شود؛ به طور کلی نکته مهم این است که شهروندان باید مطلع باشند شکار با سلاح مجاز و پروانه اسلحه ممنوع است.

ابتکار تصریح کرد: ما اکنون در حال بازنگری سیاست شکار در کشور هستیم؛ شکارچیان به جای شکار حیوانات دوربین در دست گرفته و شکار لحظه انجام دهند.ابتکار در خصوص شکارگاه خصوصی گفت: شکار در شکار‌گاه‌ خصوصی صورت می‌گیرد که آن نیز دارای ضوابط خاص است ولی به طور کلی باید در زمینه عدم شکار فرهنگسازی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست در خصوص برخورد با شکارچیان غیرمجاز سختگیرانه عمل می‌کند، گفت: به شکلی اقدام خواهیم کرد که فرهنگسازی در زمینه عدم شکار صورت گیرد و مردم به سوی شکار نروند.

خودروسازان در حال اجرای استاندارد یورو 4 هستند

ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت: قیمت خودرو ربطی به سازمان محیط زیست ندارد و ما نمی‌توانیم در این زمینه ورود کنیم،اما در خصوص استانداردسازی خودرو ما پیگیری‌های خود را براساس مصوبه دولت انجام خواهیم داد و در زمینه استانداردسازی خودرو تقسیم مسئولیت صورت گرفته است؛ در حال حاضر موضوع استاندارد سازی یورو 4 توسط خودروسازان اجرا می‌شود و ادامه خواهد داشت.

اسناد آلوده بودن بنزین پتروشیمی ارائه شده است

ابتکار در خصوص شکایت از میرکاظمی درباره بنزین پتروشیمی گفت: ما تنها به عنوان مطلع بودیم و شاکی نیستیم و اسنادی که باید ارائه می‌کردیم را ارائه دادیم.

پیگیری های بین المللی برای احیای تالاب هامون

ابتکار در پاسخ به اینکه برای احیای دریاچه هامون چه اقدامات تازه‌ای انجام داده‌اید، گفت: پیگیری‌های لازم از طریق بین‌المللی و منطقه‌ای و ملی برای احیای دریاچه هامون صورت گرفته ولی باید واقعیت خشکسالی را بپذیریم. چرا که دمای آن‌جا 50 درجه سانتی‌گراد است.

وی ادامه داد: بطور کلی از ستاد ملی گرد و غبار به سیستان و بلوچستان اعزام شد تا هماهنگی‌های لازم برای احیای دریاچه هامون را در سطح ملی و منطقه‌ای انجام دهد.

استفاده از بالگردهای هلال احمر و مدیریت بحران برای مهار آتش سوزی گلستان

رئیس سازمان محیط زیست در خصوص آتش سوزی جنگل گلستان گفت: مسئولیت مستقیم این موضوع برعهده سازمان جنگلها و مراتع است و سازمان محیط زیست تلاش خود را برای حفاظت انجام می‌دهد ولی تجهیزات برای 10 سال پیش است.

وی افزود: در حال حاضر برای مهار آتش‌سوزی جنگلها ما نمی‌توانیم بالگرد داشته باشیم چرا که هزینه‌اش سنگین است ولی سازمان مدیریت بحران و هلال احمر بالگرد در اختیار ما گذاشته‌اند و در این زمینه همکاری می‌کنند.

ابتکار یادآور شد: در راستای خروج جاده‌ای که از پارک ملی گلستان می گذرد اقدامات خوبی انجام شده و جلساتی در این زمینه داشتم که امیدواریم هر چه زودتر اقدامات لازم انجام شود.