محمد نیک‌بین تهیه کننده فیلم سینمایی «آتش بس 2» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران ویژه این اثر سینمایی گفت: فیلم سینمایی «آتش بس 2» قبل از آغاز رسمی نمایش عمومی طی مراسمی در روز 16 شهریور ماه برای اهالی هنر و رسانه اکران می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فیلم سینمایی «آتش بس 2» در گروه سینما فرهنگ اکران می شود ما باید منتظر بمانیم تا فیلمی که در حال حاضر در این سینما روی پرده است به کف فروش رسیده و بعد «آتش بس 2» اکران شود. احتمال اکران «آتش بس 2» از چهارشنبه 19 شهریور ماه بسیار زیاد است به همین دلیل به زودی برنامه های مختلفی را برای تبلیغات این فیلم سینمایی اجرا می کنیم. البته تبلیغات شهری از جمله استفاده از بیلبوردها بسیار هزینه‌بر است و باید با بررسی هزینه مورد نظر در این زمینه برای تبلیغات شهری برنامه ریزی کنیم.

تهیه کننده فیلم سینمایی «واکنش پنجم» بیان کرد: به زودی چگونگی تبلیغات تلویزیونی این فیلم سینمایی مشخص و فکر می کنم از هفته آینده آغاز شود.

تهیه کننده فیم سینمایی «سوپراستار» در پاسخ به این که چرا همزمان با فیلم پرفروش «شهر موش‌ها 2» فیلم جدید تهمینه میلانی را نیز روانه اکران می‌کند؟ گفت: من ترجیح می دهم اکران «آتش بس 2» به تعویق نیفتد. معتقدم خوب است که در یک زمان چند فیلم سینمایی پرفروش با هم اکران شود، در چنین شرایطی مردم تمایل بیشتری به سینما رفتن از خود نشان می دهند و یک حس رقابت بین فیلم ها به وجود می آید. در واقع اکران همزمان فیلم های پرفروش مردم را به سینما رفتن تشویق می کند.

نیک بین در پایان تاکید کرد: از نظر من اکران همزمان «شهر موش ها 2» و «آتش بس 2» به همدیگر صدمه نمی‌زند بلکه با رقابت سالم مخاطبان بیشتری را به سینما جذب می کند.

فيلم سینمایی «آتش‌بس 2» با بازی بهرام رادان، ميترا حجار، آتيلا پسياني، گوهر خيرانديش، مهرانه مهين ‌ترابي، پژمان جمشيدی، دانيال عبادی، فلور نظری و رايان جواهريان، درباره‌ يک زوج جوان و تحصيلکرده است که عازم سفری به خارج از کشور هستند. آنها پس از سال‌ ها مشاور خانواده‌ خود را به ‌طور اتفاقی در فرودگاه ملاقات می ‌کنند و در مدت زمانی که منتظر پرواز خود هستند، اتفاقات سال‌ هايی از زندگی خود را در مدتی که مشاور آن ‌ها در خارج از کشور بود، مرور می ‌کنند.

قرار بود «آتش بس 2» چهارشنبه این هفته اکران شود که همچنان فیلم سینمایی «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» به کف فروش نرسیده است در نتیجه اکران آن به تعویق افتاد.