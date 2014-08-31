کشته شدن 32 نفر در حمله جنگنده های ارتش پاکستان به مواضع شبه نظامیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات پاکستانی اعلام کردند که در پی حمله جنگنده های ارتش به مواضع شبه نظامیان در وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور، 32 عضو طالبان کشته شدند.



نیروهای امنیتی پاکستان حملات مسلحانه ای را علیه شبه نظامیان از 15 ژوئن تاکنون آغاز کرده اند. در تازه ترین حملات جنگنده های ارتش پاکستان سه منزل مسکونی طالبان را در وزیرستان شمالی در مرز با افغاسنان مورد هدف قرار دادند.



در جریان حملات ارتش پاکستان به مواضع طالبان که در آن 25 هزار تا 30 هزار سرباز شرکت کردند، 500 شبه نظامی کشته، 35 نفر بازداشت و 19 فرد دیگر خلع سلاح شده و به پروسه صلح پیوستند.