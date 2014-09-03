ادموند بزیک در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیروزی سرخپوشان تهرانی در بازی مقابل صبای قم گفت: پرسپولیس از ابتدای فصل نتوانسته بود انتظارات را از خود برآورده کند و نتایج قابل قبولی را کسب کند. آنها در این دیدار برای اینکه کمی هجمه‌ها را کم کنند به این برد نیاز مبرم داشتند که خوشبختانه موفق شدند با یک بازی منطقی صبا را شکست دهند و کمی این وضعیت را بهبود بخشند.

وی ادمه داد: متاسفانه قبل از این دیدار انتقادات شدیدی علیه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس از سوی برخی ها شد. به نظرم بهتر است هر کسی پیشنهادی برای بهبود اوضاع و راهکار فنی دارد؛ آن را مستقیما به کادر فنی منتقل کند. نه اینکه آن را به بد ترین شکل در رسانه ها بیان کند. این مساله باعث می شود که اعضای تیم تحت فشار قرار بگیرند و نتوانند که تمام حواس خودرا معطوف به بازی و موفقیت تیم کنند.

مهاجم دهه 70 پرسپولیس در خصوص استفاده از بازیکنان جوان در پرسپولیس افزود:بازیکنانی که امسال در پرسپولیس بازی می کنند ؛فوتبالیست های خوب و آینده داری هستند. اما به اعتقاد من جوانگرایی در فوتبال ایران جواب نمی دهد.در فوتبال ما همه به دنبال کسب نتیجه هستند و کسی به اینجور چیز ها توجه ندارد.اگر ما بخواهیم از بازیکنان جوان استفاده کنیم؛باید بر روی آنها در آکادمی کار کنیم و اگر به شرایط ایده ال رسیدند از آنها در تیم اصلی استفاده کنیم.

بزیک ادامه داد:بازیکنان امسال تیم جوان و با انگیزه هستند. اما در چنین شرایطی تجربه بیشتر از انگیزه به پرسپولیس کمک می کند.

بازیکن سابق پرسپولیس در خصوص بازی هفته آینده قرمزهای پایتخت مقابل ترکتور سازی خاطر نشان کرد:تراکتور تیم جوان و منسجمی است و تا این هفته نتایج خوبی را کسب کرده است.این تیم قطعا مقابل پرسپولیس انگیزه های خاصی دارد.اما اگر پرسپولیسی ها بخواهند از بحران خارج شوند؛باید یکی دو دیدار آتی خود را با پیروزی پشت سر بگذارند تا از بحران خارج شوند.