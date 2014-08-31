تربیت 105 هزار نجات غریق در کشور/ رشته غواصی ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب خمجانی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت نجات غریق و غواصی اردبیل گفت: شرح وظیفه فدراسیون نجات غریق تربیت نیرو و نظارت فنی بر فعالیت هاست.

وی با یادآوری ساماندهی شش هزار نجات غریق در سال 64 اضافه کرد: امروز این رقم به 105 هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه این رقم فرصت قابل توجهی در پتانسیل این رشته ورزشی است، ادامه داد: در تمامی استان ها مدرس به اندازه کافی داریم و در حال حاضر تربیت مدرس به شهرستان های کوچک رسیده است.

دبیر فدارسیون نجات غریق و غواصی تاکید کرد: در بخش برون مرزی نیز وضعیت این رشته در سطح جهانی مطلوب است و برخی اعضای این فدراسیون نقش هایی را در فدراسیون جهانی دارند.

خمجانی از اعزام تیم نجات غریق تا 10 روز آینده به مسابقات جهانی فرانسه خبر داد و گفت: تنها در سال 91 موفق شدیم هشت مدال نقره و طلا را از آن خود کنیم.

وی استان اردبیل را به دلیل محیط های آبی متعدد مستعد فعال سازی این رشته دانست و تصریح کرد: باید تربیت ناجیان غریق در شهرستان ها مورد توجه باشد.

دبیر فدارسیون نجات غریق و غواصی در ادامه صحبت های خود به رشته غواصی پرداخت و بیان داشت: این رشته نیز در سطح کشور وضعیت مطلوبی در استان ها دارد.

وی با یادآوری بی نظمی فعالیت این رشته در استان ها ادامه داد: امروز ساماندهی و نظم دهی به هیئت ها در دستور کار فدارسیون است.

خمجانی اضافه کرد: ضروری است روسای هیئت ها نسبت به این جمع بندی و نظم دهی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در عین حال نباید اجازه فعالیت غواصی به غیر از مجوز اداره ورزش و جوانان و هیئت نجات غریق و غواصی برای فردی صادر شود.