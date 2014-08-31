تعداد تختهای بیمارستان متناسب با ظرفیت آن نیست/216 تخت در بیمارستان 160تختخوابی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید ذاکر سعیدی نژاد بعدازظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: 40 سال از ساخت این بیمارستان می گذرد و هم اکنون فرسوده و مستهلک شده است.

سعیدی نژاد تصریح کرد: این بیمارستان در سال 55 با 25 تخت آغاز به کار کرد و به صورت تدریجی گسترش یافت اما ظرفیت آن متناسب با رشد جمعیت شهر نیست.

سعیدی نژاد اظهار داشت: هم اکنون تعداد تخت مصوب این بیمارستان 160تخت بوده و این در حالی است که 216 تخت در بیمارستان فعال است.

خیابان بیمارستان پرترافیک ترین خیابان شهر

مدیرعامل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج قرار گرفتن این بیمارستان در مرکز شهر یاسوج را یکی دیگر از مشکلات آن دانست و بیان داشت: خیابان کنار بیمارستان، پرترافیک ترین خیابان شهر است و مشکلات زیادی را برای بیمارستان و به خصوص برای بیماران اورژانسی ایجاد کرده است.

وی بیان داشت: گاهی مواقع اینقدر ماشین جلوی بیمارستان پارک می شود که آمبولانسها جلوی در ورودی می مانند.

سعیدی نژاد عنوان کرد: رایزنی هایی برای یک طرفه کردن این خیابان انجام شد اما به نتیجه نرسید.

وی گفت: هم اکنون 646 پرسنل درمانی و پشتیبانی در بیمارستان مشغول به کار هستند و 43 پزشک در رشته های تخصصی و فوق تخصصی نیز در حال خدمت رسانی هستند.

اختصاص دومیلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار از محل طرح تحول سلامت

سعیدی نژاد از اختصاص دو میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار از محل طرح تحول سلامت به بیمارستان خبرداد و افزود: تا کنون یک میلیارد تومان در طرح تحول سلامت هزینه شده است.

وی بیان داشت: همچنین 320 میلیون تومان در زمینه هتلینگ بیمارستان هزینه شده است.

وی احداث اقامتگاه پزشکان مقیم، احداث پارکینگ، تعمیرات بخش های مختلف از جمله بخش سوختگی و ... را بخشی از اقدامات انجام شده عنوان کرد.

سعیدی نژاد همچنین از افزایش سه برابری خدمات جراحی در بیمارستان خبرداد و گفت: میزان اعزام در برخی از رشته ها به استانهای همجوار به صفر رسیده است.

وی همچنین یادآور شد: پدیده زیر میزی هم در این بیمارستان به صفر رسیده است.