نهمین دوره جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ظهر یکشنبه در آئین آغاز نهمین دوره جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر اظهار داشت: برگزاری این جشنواره در استان بوشهر افتخاری برای استان و همه مردم این استان است.

حمیده ماحوزی به اهمیت برگزاری این جشنواره و حضور شاعران در این آئین اشاره کرد و اضافه کرد: تعمیق ارتباط ادبیات فارسی با فرهنگ رضوی هدف اصلی از برگزاری این جشنواره است.

وی نهادینه سازی فرهنگ اسلامی در بین جوانان را به عنوان یکی از دستاوردهای این جشنواره دانست و خاطرنشان ساخت: باید تلاش کنیم تا سیره ائمه اطهار را در بین مردم بویژه جوانان و نوجوانان ترویج داده و گسترش دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در ادامه از تلاش برای ترویج فرهنگ رضوی در جامعه خبر داد و افزود: امیدواریم بتوانیم جشنواره با کیفیت بالایی را ارائه دهیم.

وی از برگزاری این جشنواره ملی همزمان با برگزاری بین‌المللی مشاعره رضوی خبر داد و اذعان داشت: 400 نفر برای حضور در این جشنواره شرکت کرده‌اند.

ماحوزی با اشاره به اینکه در این جشنواره امروز 60 نفر در این جشنواره به مشاعره می‌پردازند، افزود: هشت نفر از برگزیدگان این جشنواره برای شرکت در جشنواره ملی رضوی در مشهد مقدس برگزیده می‌شوند.

نهمین دوره جشنواره ملی مشاعره رضوی با حضور خدام حرم رضوی در مجتمع فرهنگی هنری 9 دی بوشهر آغاز شد.

