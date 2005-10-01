بازگشت مهرعليزاده به سازمان تربيت بدني // درخواست علي آبادي از رئيس سابق سازمان تربيت بدني

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين ديدار مهندس علي آبادي از رئيس سابق سازمان تربيت بدني خواست تا زمان سامان گرفتن سازمان تربيت بدني به وي وهمكارانش كمك كند كه اين پيشنهاد با پاسخ مثبت مهندس مهرعليزاده همراه شد.

براساس اين گزارش قراراست از اين پس تا شكل گيري كلي كادراجرايي جديد سازمان تربيت بدني، مهندس مهرعليزاده در امور اداره ورزش به مهندس علي آبادي كمك كند.

لازم به ذكراست: مراسم معارفه مهندس محمد علي آبادي رئيس جديد سازمان تربيت بدني روزدوشنبه هفته جاري با حضور رئيس جمهور برگزارخواهد شد.