40 درصد اعتبارات عمرانی کردستان تخصیص یافت

ارسلان ازهاری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان تخصیص اعتبارات استان از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و گفت: از 156 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان کردستان از ابتدای امسال تاکنون 40 درصد آن تخصیص پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه میزان اعتبارات ملی استانی شده هم 67 میلیارد و 400 میلیون تومان است، عنوان کرد: تاکنون 60 درصد اعتبارات ملی استانی شده هم تخصیص داده شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

وی اظهار داشت: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید و در جهت تکمیل پروژه های عمرانی از محل اعتبارات سفر رهبری نیز در پنج ماهه نخست امسال 54 میلیارد تومان اعتباربه استان تخصیص داده شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: در این مدت 26 میلیارد تومان اعتبار ملی هم به وزارت خانه ها ابلاغ شده است تا آنها به سازمان ها و دستگاه های تابعه خود در استان اختصاص دهند.

ازهاری به طرح توسعه شرق و غرب اشاره کرد و ادامه داد: این طرح در سال 89 به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور به تصویب رسید.

وی عنوان کرد: در قالب طرح مذکور برای ایجاد زیربنا 80 میلیارد تومان و در بحث یارانه سود و کارمزد هم 20 میلیارد تومان در قانون بودجه کل کشور ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور حرکتی رو به جلو در راستای توسعه در این مناطق ایجاد می کند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان اعلام کرد: تاکنون به هیچ کدام از استان های موجود در این طرح، اعتباری اختصاص داده نشده است.