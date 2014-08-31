200 پروژه عمرانی اوقاف نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی اوقاف افزود: مازندران در ساخت و ساز بقاع و بازسازی آن و تعمیرات آستان امامزادگان و کارهای عمرانی فعال است و هماکنون قریب به 200 پروژه عمرانی را با بیش از 64 هزار متر بنا در دست اقدام دارد که برای تکمیل آن 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی گفت: احیای موقوفات و تبدیل آن به قطب فرهنگی از مسائل مهمی است که با توجه به فرمایشات رهبری و دستورات رئیس سازمان اوقاف در دستور کار اوقاف مازندران قرار دارد و با دقت انجام میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: برنامههای بهرهوری، اقتصادی، تنظیم سند اجاره، احیای موقوفات و ... از برنامههایی دیگر است تا بتوانیم موقوفات احیا نشده را احیا کنیم.
این مسئول اضافه کرد: مازندران از دیرباز پناهگاهی برای فرزندان اهل بیت(ع) بود و امروز هم تکریم و تجلیل از مقام شامخ آن بزرگواران بر همگان واجب است و با دارا بودن بیش از یکهزار و 200 امامزاده و بقعه در کشور دارای رتبه برتر است.
وی با تبریک به مناسبت دهه کرامت از این دهه بهعنوان دهه خیرات و مبرات نام برد و بیان داشت: پنجم ذیالقعده در تقویم اسلامی به نام روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان نامگذاری شده است و در این دهه 18 همایش و مراسم بزرگداشت امامزادگان در شهرهای مختلف مازندران همراه با برنامههای متنوع فرهنگی و یک همایش به صورت استانی در یکی از بقاع شاخص استان برپا میشود.
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