  1. استانها
  2. مازندران
۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۵۹

حجت الاسلام علیزاده:

200 پروژه عمرانی اوقاف نیمه کاره است

200 پروژه عمرانی اوقاف نیمه کاره است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران شمار پروژه های عمرانی نیمه کاره اوقاف را 200 پروژه با بیش از 64 هزار متر مربع زیربنا اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی اوقاف افزود: مازندران در ساخت و ساز بقاع و بازسازی آن و تعمیرات آستان امامزادگان و کارهای عمرانی فعال است و هم‌اکنون قریب به 200 پروژه عمرانی را با بیش از 64 هزار متر بنا در دست اقدام دارد که برای تکمیل آن 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
 
وی گفت: احیای موقوفات و تبدیل آن به قطب فرهنگی از مسائل مهمی است که با توجه به فرمایشات رهبری و دستورات رئیس سازمان اوقاف در دستور کار اوقاف مازندران قرار دارد و با دقت انجام می‌شود.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: برنامه‌های بهره‌وری، اقتصادی، تنظیم سند اجاره، احیای موقوفات و ... از برنامه‌هایی دیگر است تا بتوانیم موقوفات احیا نشده را احیا کنیم.
 
این مسئول اضافه کرد: مازندران از دیرباز پناهگاهی برای فرزندان اهل بیت(ع) بود و امروز هم تکریم و تجلیل از مقام شامخ آن بزرگواران بر همگان واجب است و با دارا بودن بیش از یک‌هزار و 200 امامزاده و بقعه در کشور دارای رتبه برتر است.
 
وی با تبریک به مناسبت دهه کرامت از این دهه به‌عنوان دهه خیرات و مبرات نام برد و بیان داشت: پنجم‌ ذی‌القعده در تقویم اسلامی به نام روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان نامگذاری شده است و در این دهه 18 همایش و مراسم بزرگداشت امامزادگان در شهرهای مختلف مازندران همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی و یک همایش به صورت استانی در یکی از بقاع شاخص استان برپا می‌شود.
کد مطلب 2361299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها