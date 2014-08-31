"چشم شهروند" در شهرداری قم طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد برک‌چی زاده صبح یکشنبه در جلسه رسمی شورای شهر با اشاره به رویکرد کمیته فناوری اطلاعات شورای شهر و نگاه خاص در شهرداری قم به موضوع فناوری اطلاعات اظهار داشت: محصولات فناوری اطلاعاتی که تا امروز تهیه شده با تکیه بر توانمندی‌های بومی در شهرداری قم تولید شده است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در زمینه تحقق شهر هوشمند افزود: اولین نرم‌افزاری که دو ماه گذشته طراحی و تولید شد، سامانه مرخصی تاکسیرانان بود که به صورت میانگین 145 سفر درون شهری مضاعف با این سامانه حذف می‌شود.

مشاور فناوری اطلاعات شهرداری قم خاطرنشان کرد: در این نرم افزار راننده تاکسی می‌تواند به یکی از سازمان‌های طرف قرارداد مراجعه کرده و گزارشات کامل مرخصی خود را گرفته و برنامه‌های خود را تنظیم کند.

وی با اشاره به تردد حدود 7 هزار تاکسی و ون در قم اضافه کرد: تمام این تاکسیران‌ها برای گرفتن مرخصی به سازمان تاکسیرانی مراجعه می‌کردند اما الان می‌توانند به یکی از این سازمان‌ها مانند دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و مرخصی بگیرند. این نرم‌افزار قابلیت ریالی کردن خدمات را هم دارد که البته الان از آن استفاده نمی‌شود.

برک چی زاده افزود: سامانه بعدی سامانه جدید 137 است که به صورت کاملاً بومی تهیه شده است. این سامانه کاملاً بر مبنای ایجاد کارتابل‌های فرایند محور و رخداد محور است. به محض ثبت تماس، یکی از بروزترین سیستم‌های ذخیره و مدیریت تماس تلفنی، قابلیت ضبط صدا، دادن شماره پیگیری، مدیریت صبر تماس‌گیرنده و ... را فعال می‌کند. همچنین با این نرم‌افزار مکان فرایند محور شدن 137 در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه ورودی‌های مختلفی در سیستم نرم‌افزاری 137 وجود دارد اضافه کرد: در این سامانه شهروند می‌تواند مشاهده کند که کارش در چه مرحله‌ای قرار دارد.

مشاور فناوری اطلاعات شهرداری قم گفت: برای تمام فرایندها زمان در نظر گرفته شده و اگر پاسخ به شهروند از زمان در نظر گرفته شده طولانی‌تر شود، تذکری به همکار ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: شهروندان می‌توانند فقط با ارسال پیامک، یک رخداد را در امور شهری پیگیری کنند. پرتابل این سامانه هم راه‌اندازی شده تا همشهریان از طریق فضای مجازی بتوانند مشکلات خود را با شهرداری در میان بگذارند.

برک‌چی زاده با اشاره به قابلیت‌های این درگاه الکترونیکی گفت: پس از تماس هر شهروند، سیستم یک شماره پیگیری به شهروند می‌دهد که یک عدد هفت رقمی است و اگر این عدد را به همین شماره ارسال کنید، مراحل انجام کار به شما اطلاع داده خواهد شد.

وی افزود: در نرم‌افزار خدمات شهری هر یک از پرسنل کارتابل دارند و تمام موضوعاتی که شهروندان با 137 در میان می‌گذارند، به آنها از طریق اینترنت و تلفن همراه اطلاع داده می‌شود.

مشاور فناوری اطلاعات شهردار قم با اشاره به اینکه پرسنل 137 به راحتی می‌توانند با استفاده از نرم‌افزار دسته بندی پیام‌ها را مشخص کرده و هر یک را به مسئول مربوط ارسال کنند گفت: برای این فرایندها هم بازرس در نظر گرفته شده است.

«چشم شهروند» را از بازار بخرید

به گفته برک‌چی زاده نرم‌افزاری تحت عنوان چشم شهروند برای سیستم اندروید تلفن همراه تهیه شده که در فروشگاه اینترنتی بازار قابل دسترسی است.

وی درباره این نرم‌افزار جدید افزود: شهروند از هر اتفاق می‌تواند عکسی را تهیه کند و آن عکس را برای سامانه 137 ارسال کند. در واقع یکی دیگر از مبادی ورودی نرم‌افزار مدیریت فوریت‌های مدیریت شهری، همین چشم شهروند است.

پس از ارسال عکس توسط این نرم‌افزار به صورت خودکار جی پی اس این نرم افزار فعال می‌شود، تمام توضیحات شهروند ثبت شده و 137 پیگیری‌ها را انجام می‌دهند. این نرم افزار به صورت عمومی به محض اینکه اتفاقی هم در 137 انجام می‌شود به شهروند اطلاع می‌دهد.

مشاور فناوری اطلاعات شهردار قم ادامه داد: همکاران ما در شهرداری مرکز به اطلاعات این نرم افزار اشراف دارند و از وضعیت شهر و مشکلات شهروندان اطلاع پیدا می‌کنند.

گزارش تخلفات با چشم شهروند

وی با اشاره به اینکه همیشه شهروند از این نرم افزار استفاده نمی‌کند گفت: ممکن است همکاران ما در پلیس ساختمان و دیگر بخش‌های مدیریت شهری از آن استفاده کنند. اگر یک کاربر معرفی شده به نرم افزار ارجاع کند، بخش خاصی فعال شده و پیام به سرعت به قسمت مربوطه فرستاده می‌شود.

برک‌چی زاده عنوان داشت: نرم افزار مدیریت پیمان‌ها و قراردادها دیگر نرم‌افزاری است که تهیه شده که موجب کنترل دقیق پیمان‌ها و شرایط اجرا در مناطق شهرداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف شهرداری منطقه محوری است افزود: بر همین اساس به جای اینکه تمام قراردادها و امور پیمان‌ها برای مرکز ارسال شود، توسط این نرم افزار قابلیت برون‌سپاری ثبت پیمان‌ها به مناطق داده می‌شود.

به گفته وی تمام فرایندها امور پیمان مانند ترک تشریفات معاملات عمده مزایده مناقصات و معاملات متوسط کاملاً در این سیستم قابل پیگیری است. همچنین اختصاص بودجه به پیمان‌ها در سیستم قابل پیگیری است. اولویت‌ها، تائیداتی که باید بگیرد و روند امور با درج مستندات در سیستم ثبت می‌شود.

برون‌سپاری 41 خدمت شهری

مشاور فناوری اطلاعات شهردار قم اضافه کرد: نرم افزار بعدی پرتابل خدمات شهرداری است که امکان برون سپاری 41 خدمت شهرداری برای شهروندان به وجود آمده تا دیگر نیازی به مراجعه حضوری نباشد.

وی با بیان اینکه این نرم‌افزار را می‌شود به دفاتر خدمات و مهندسین مشاور برون سپاری کرد ادامه داد: می‌توانیم با استفاده از این نرم افزار 41 خدمت را به سوی دفاتر پیشخوان برون سپاری کنیم.

به گفته برک‌چی‌زاده نرم افزار دیگر سامانه پایش است که امکان دادن برنامه یک ساله و پیگیری عملکرد سازمان‌ها به صورت مستمر را به کاربران می‌دهد. هر کسی در این سامانه می‌تواند داشبورد مدیریتی داشته باشد و بر اساس آن آمارهایی که نیاز دارد را از سیستم دریافت کند.

اقدام دیگر شهرداری قم در زمینه تحقق شهر الکترونیک در ماه‌های اخیر ایجاد فروشگاه الکترونیکی برای کاهش ترددهای درون شهری است.

به گفته مشاور فناوری اطلاعات شهردار قم نرم افزاری در این زمینه طراحی شده که قرار است برای فروشگاه های شهروند که وابسته به شهرداری است، نصب شود. این سیستم متصل به درگاه بانک‌ها است و پرداخت آنلاین در آن صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به خدمات این نرم‌افزار گفت: می‌توانیم این خدمت را در اختیار هر فروشگاهی که تمایل داشته باشد، قرار دهیم تا از این امکان با نام خودشان استفاده کنند چرا که تنها هدف ما کاهش تردد درون شهری و تحقق شهر هوشمند است.

برک‌چی‌زاده ادامه داد: سیستم نظارت بر ناوگان شهرداری توسط شهروند موضوع دیگری است که پیگیری می‌شود که در این سیستم سازمان‌هایی مانند تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پسماند و ... نقش خواهند داشت و یک میلیارد تومان هزینه هم خواهد داشت.

پیاده سازی سامانه عوارض خودرو، راه اندازی سیستم مکانیزه ثبت آرا کمیسیون ماده صد، برون سپاری سامانه نقشه آنلاین شهر قم، ارائه سامانه اعلام خرابی تجهیزات، خرید دو شماره عمومی پیامک برای شهرداری و امکان پیگیری روندهای شهری حتی سرویس مدارس از دیگر اقدامات شهرداری قم در زمینه شهر هوشمند بود که مشاور فناوری اطلاعات شهردار قم به آن اشاره کرد.

لزوم توجه به اقتصاد آی تی

پس از صحبت‌های برک‌چی‌زاده، مصطفی ملایی، یکی از اعضای کمیته آی تی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه تحقق شهر هوشمند خواست مردم است، گفت: قطعاً یک سری مقاومت‌هایی در زمینه هوشمندسازی در مجموعه‌های شهرداری وجود دارد که باید نظرات مخالفان و موافقان جلب شود.

وی ادامه داد: اینکه مسئله آی تی در سطح عالی‌ترین مقام در شهرداری دارد رسیدگی می‌شود خودش یک پیام ویژه دارد.

ملایی با اشاره به اینکه هوشمندسازی چند ضلع دارد افزود: یکی اینکه ارتباطات را تسهیل می‌کند یکی از دستاوردهای آن است. دستاورد مهم دیگر تسهیم اطلاعات و تسریع تصمیم‌گیری‌ها است.

وی با اشاره به اینکه فضای آی تی درآمد پایداری برای شهرداری خواهد داشت گفت: در سال‌های آینده باید به اقتصاد آی تی هم در شهرداری توجه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اضافه کرد: شهر قم ظرفیت فوق‌العاده بالایی برای تحقق شهر هوشمند دارد که باید برای جذب و بهره‌مندی آنها از آن استفاده کرد.

امکان پایش لحظه‌ای عملکرد شهرداری

حسین فاکر دیگر عضو کمیته آی تی شورای شهر قم با اشاره به طراحی نرم افزار پایش عملکرد شهرداری گفت: در گذشته بسیاری از برنامه‌های شهرداری برای ما قابل پایش نبود اما این نرم‌افزار این مشکل را برطرف می‌کند.

وی افزود: این نرم افزار طراحی شد تا برنامه، عملکرد و استانداردهای ملی یا بین‌المللی در آن درج شود تا بدانیم در امور مختلف پیشرفت به چه نحوی است و اگر نقطه ضعفی وجود دارد به چه دلیل ایجاد شده است.

عضو کمیته آی تی شورای شهر قم با اشاره به بومی سازی دستیابی به این تکنولوژی‌ها گفت: ظرفیت‌های خوبی در میان متخصصان شهر قم وجود دارد که موجب می‌شود نیاز ما از خرید نرم افزارهای گران قیمت برطرف شده و صرفه‌جویی خوبی صورت بگیرد.

در ادامه نیز چند تن از اعضای شورای شهر عملکرد شهرداری در این زمینه را تحسین برانگیز دانسته و به ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها تاکید کردند.

همگانی شدن بهره‌برداری‌ها، قرار گرفتن در صفحه اصلی درگاه الکترونیکی شهرداری، ایجاد امکان مطلع شدن از کل اتفاقاتی که در استان در حال وقوع است، فرهنگ‌سازی عمومی برای استفاده بهتر از این امکانات و ایجاد امکان کنترل ساخت و سازها در شهر از پیشنهاداتی بود که اعضای شورای شهر در این زمینه ارائه کردند.

در پایان هم عباس نسرین‌پور، رئیس مرکز فناوری اطلاعات شهرداری قم با تشکر از اعضای شورای شهر در توجه به این مسئله وعده داد در دو ماه آینده با خبرهای جدید در حوزه تحقق شهر هوشمند به شورای شهر بیاید.