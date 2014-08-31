رهبران مسلمان بریتانیا پیوستن مسلمانان به داعش را حرام اعلام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس فتوای صادر شده از سوی رهبران مسلمان بریتانیا، افراط گرایان بریتانیا از نظر دینی از پیوستن به گروه تروریستهای تکفیری داعش منع شده اند.

این فتوا از سوی رهبران مسلمان منچستر، لیدز، بیرمنگهام، لستر و لندن صادر شده و در متن آن آمده است که براساس فقه و الهیات اسلامی، شهروندان بریتانیا و اتحادیه اروپا نسبت به کشورهایی که در آن زندگی می کنند وظایفی برعهده دارند از این رو سفر به عراق و سوریه برای حضور در جنگ در این برهه زمانی حرام اعلام شده است.

این فتوا توسط شیخ اسامه حسن رحانی سابق مسجد توحید در شرق لندن نوشته شده است.

این فتوا در نوع خود اولین فتوایی است که توسط علمای مسلمان بریتانیا صادر شده است.

قرار است دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به زودی طرحهایی برای ممانعت از سفر افراط گرایان بریتانیا به عراق و سوریه و همچنین بازگشت آنها به بریتانیا اعلام کند.

مقامات پارلمانی بریتانیا اعلام کرده اند که بین پیامهای آنلاین که طی دو ماه پیش توسط داعش به منظور سربازگیری منتشر شده بود و دیدگاه های افراط گرایانه برخی جوانان مسلمان ارتباط مستقیم وجود دارد.

نخست وزیر در بیانیه ای خطاب به مجلس عوام بریتانیا قرار است قوانینی را به منظور تقویت قوانین ضد ترور اعلام کرده تا راه بازگشت افرادی که تبعه بریتانیا هستند به کشور بسته شود.