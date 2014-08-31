نظرات اعضای شورا در خصوص انتخابات هیئت رئیسه

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در پاسخ به این سئوال که علت اصرار برخی اعضای شورای شهر برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در روز سهشنبه چیست و آیا این رفتار شائبه استفاده از زمان برای اعضای اصلاحطلب را به وجود میآورد یا خیر اظهار داشت: این تحلیلهایی است که وجود دارد، ممکن است چنین باشد و آن را رد نمیکنم.
اسماعیل دوستی نیز در پایان نودمین جلسه شورای شهر تهران ضمن تشکر از فعالیت رئیس و هیات رئیسه شورای شهر در یکسال گذشته، اظهار داشت: در یکسال اخیر دستاوردهای خوبی شورا داشته است.
وی تصریح کرد: اخلاقمداری با توجه به سلایق مختلف، مردمداری و تعامل شورا، شهرداری و دولت از نکات بارز هیات رئیسه شورا در یکسال گذشته است.
وی همچنین به رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد داد با توجه به عملکرد هیئت رئیسه یکسال دیگر افراد حاضر در این سمت ابقاء شوند.
مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران هم در مورد انتخابات هیئت رئیسه شورا گفت: امروز در نگاه و رفتار دوستان یک اجماعی در مورد احترام و حفظ فضای دوستی مشاهده شد.
وی با بیان اینکه برای نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه دو نگاه وجود داشت و برخی معتقد بودند امروز برگزار شود و برخی دیگر روز سه شنبه را مدنظر داشتند، گفت: البته به گونهای القا شد که نیروهای اصولگرا مخالف حضور رسانهها در جلسه انتخابات شورا هستند. اما این بر خلاف نظر اصولگرایان بوده و حتی امروز نیز که رأی گیری شد، نیروهای اصولگرا استقبال کردند و دوستان آن سمت، رأی ندادند.
طلایی با بیان اینکه از شروع جلسه امروز صبح هر دو طرف سعی داشتند از هر گونه حاشیه عبور کنند، در مورد استفساریه از فرمانداری در مورد آیین نامه 84 هیئت وزیران مبنی بر دو ساله بودن عمر هیئت رئیسه گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز بررسی آیین نامه سال 84 بود که باید جزئیات آن را از رئیس شورا پرس و جو کرد.
علی صابری در حاشیه برگزاری نودمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که شما به چه کسی در این دوره رأی خواهید داد، افزود: رأی باید مخفی باشد اما از آنجایی که بنده با لیست فراکسیون اصلاحطلبان آمدهام طبیعی است که در حالت عادی باید به این سمت رأی بدهم ولی ممکن است مسئلهای پیش بیاید و یا دفاعیاتی مطرح شود و با توجه به بررسی عملکرد شورا در یکسال گذشته رأی بنده عوض شود اما در حالت عادی این اتفاق نمیافتد.
وی در خصوص عملکرد هیئت رئیسه شورای شهر در یکسال گذشته، تصریح کرد: عملکرد هیئت رئیسه از جهت کدخدامنشی و رعایت اعتدال خوب بوده اما چون بنده آدم قانونگرایی هستم احساس میکنم که میتوانست عملکرد هیئت رئیسه قانونمندتر باشد، منتهی قانونمندتر یک مشکل داشت و آن هم این بود که برخی ها ناراضی میشوند چرا که قانون همانند دارو تلخ است و به مزاج آدمها خوش نمیآید.
صابری بیان داشت: متاسفانه شیوههای رأیگیری منطبق با آئیننامهها نبودهاست اما از لحاظ اخلاق و شیوه اداره عملکرد هیأت رئیسه خوب بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد هیئت رئیسه فعلی بماند، گفت: معلوم نیست.
صابری در پاسخ به این پرسش که چقدر فضای سیاسی بر انتخاب هیئت رئیسه تاثیر خواهد گذاشت، گفت: بنده یک آدم اجتماعی هستم و سیاسی نیستم و به سئوالات اجتماعی پاسخ میدهم.
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