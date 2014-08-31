به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منظری توکلی درباره نقش تئاتر کودک در رشد شخصیتی و تربیتی کودکان گفت: یکی از رسانه های بسیار مهمی که می تواند نکات تربیتی، دانش و آگاهی را به کودکان منتقل کند، تئاتر است زیرا این هنر به صورت زنده با مخاطب ارتباط برقرار می کند و این ویژگی تاثیر بسیار عمیقی در ذهن کودک به جا می‌گذارد.



وی همچنین تئاتر را یکی از مناسب‌ترین راه‌های انتقال ارزش‌ها، مسائل اجتماعی و مفاهیم اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی به کودکان دانست و تصریح کرد: متاسفانه بحث تئاتر کودک در کشور ما مغفول مانده در حالیکه متولیان امر باید متوجه باشند در مورد تئاتر کودک هم باید مانند شعر، انیمیشن و سینمای کودک کارهای لازم و مقتضی انجام شود و لازم است به این مهم بیشتر توجه کنند.



این نماینده مجلس شورای اسلامی به اولویت های مرتبط با گسترش و پرورش تئاتر کودک اشاره کرد و توضیح داد: به نظر من بودجه در اولویت نخست برای تئاتر کودک نیست بلکه تربیت نیروی کارآمد و متخصص می تواند این حوزه را دچار رشد و شکوفایی کند. اگر نیروهای کارآمد در حوزه تئاتر کودک در دانشگاه‌ها تربیت شوند، خود آن‌ها برای ایجاد بازار کار به دنبال گسترش آن خواهند بود.



این نماینده مردم در خانه ملت پیشنهاد داد در رشته های دانشگاهی مرتبط، درس تئاتر کودک به عنوان واحد درسی مورد نظر قرار گیرد تا فرصتی برای دانشجویان جهت ارائه تخصص شان ایجاد شود و این دروس در حدی باشند که دانشجویان این رشته ها بتوانند کارهای فاخری در حوزه تئاتر کودک به اجرا بگذارند.



عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان گفت: همانطور که جشنواره های سینمایی به رشد سینما کمک می کنند، جشنواره های تئاتری به ویژه جشنواره تئاتر کودک نیز می تواند به رشد تئاتر کودک کمک کند.



بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از 15 مهرماه مصادف با روز جهانی کودک آغاز می‌شود و تا 21 مهرماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.