571 واحد آبزي پروري در همدان فعال است/ تولید 4880 تن انواع ماهي در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علي دولو ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 571 واحد آبزي پروري در استان همدان شامل محيط هاي مختلف پرورشي، استخرهاي ذخيره خاكي، استخر هاي دو منظوره و استخرهاي تكثير ماهي هاي قزل آلا و كپور در سال 92 فعال هستند.

وي ادامه داد: از تمام اين مجموعه در حال فعاليت چهار هزار و 880 تن توليد انواع ماهي در سال گذشته داشته ايم.

مدير شيلات و امور آبزيان جهاد كشاورزي استان همدان ادامه داد: استان همدان يكي از بزرگ ترين توليد كنندگان در زمينه توليد ماهي به خصوص ماهي قزل آلا، توليد تخم ماهي و توليد 40 ميليون بچه ماهي و صادرات آن به ديگر استان هاست.

دولو افزود: علاوه بر اين، استان همدان نخستين استان است كه در دو فصل از سال به تكثير بچه ماهي توسط بخش خصوصي مي پردازد.

وي عنوان كرد: طي سال گذشته، 32 واحد پرورش آبزيان با توليد تعداد سه ميليون و 200 هزار ماهي زينتي اعم از زنده زا و تخم گذار فعال بوده اند.

تولید شیلات جزو محصولات کم آب بر است

مدير شيلات و امور آبزيان جهاد كشاورزي استان همدان با بيان اينكه توليد شيلات برخلاف تصورات عام جزو محصولات كم آب بر محسوب مي شود عنوان كرد: در پرورش آبزيان از آب مصرف نمي شود بلكه از آن استفاده مضاعف مي شود، به گونه اي كه مي توان مجددا از آن آب استفاده كرد كه به دليل وجود فضولات ماهي غني نيز شده است و براي كشاورزي مفيد خواهد بود.

دولو افزود: اين كار علاوه بر ايجاد تنوع در توليد محصول، خروج آن از تك محصولي و استفاده چند منظوره از آب باعث ايجاد امنيت بيشتر در توليد و از طرفي حمایت باقي محصولات و افزايش درآمد براي جامعه توليد كننده مي شود كه افزايش بهره برداري را نيز به دنبال دارد.

وي در ادامه به ميزان سرانه مصرف ماهي در كشور و استان اشاره كرد و گفت: ميزان مصرف سرانه در كشور 9 كيلو گرم است كه اين ميزان در استان همدان در حال حاضر به 6 كيلو گرم رسيده است و در تلاشيم به ميزان سرانه مصرفي كشور برسيم.

مدير شيلات و امور آبزيان جهاد كشاورزي استان همدان همچنين گفت: مردم زماني مي توانند از ماهي استفاده كنند كه سالم و با قيمت مناسب هميشه و در همه فصول سال در دسترس باشد.

دولو با اشاره به ابتلاي آبزيان به بيماري ويروسي در اواخر سال 92 ادامه داد: اين بيماري ويروسي كه باعث تلفات بسياري از آبزيان گشت عامل كاهش عرضه ماهي در بازار و افزايش قيمت آن است.

وي عنوان كرد: به منظور پاكسازي و ضدعفوني استخرهاي پرورش ماهي براي از بين رفتن اين ويروس، استخرها به مدت چند ماه بايد خشك سازي شده و ماهي ريزي در آنها صورت نگيرد حدود ده ميليارد تومان خسارت به اين بخش وارد شده كه البته قابل جبران است.