مشترکین ناراضی می توانند از تخلفات شرکت های ارائه دهنده اینترنت شکایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جاویدی روز یک شنبه در نشست خبری که در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در راستای مبارزه با تخلف شرکت های ارائه دهنده خدمات به مشترکین به ویژه مشترکین اینترنت پرسرعت، همه شرکت ها را موظف به طراحی سایت و قرار دادن قسمتی در آن برای رسیدگی به شکایات مردمی کرده ایم.

وی افزود: مشترکین می توانند در صورت عدم پیگیری شکایات از طریق سامانه مخصوص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موارد تخلف را پیگیری کنند که در این صورت حداکثر در مدت دو هفته پاسخ لازم داده خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین بیان کرد: هنگامی که مشترکی با کم فروشی و تخلف شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت مواجه می شوند؛ شکایت خود را در سامانه رهگیری ثبت کنند تا بلافاصله سازمان از شرکت مورد نظر توضیحات و علت نارضایتی مشترک را درخواست کند و در صورت متخلف بودن، شرکت باید خسارت پرداخت کند و یا خدمات آن ماه را به صورت رایگان به مشترک واگذار کند که جریمه های دیگری نیز با توجه به نوع مشکلات پیش بینی کرده ایم.

فرهاد جاویدی برخورد با اپراتورهای اینترنت پرسرعت را منوط به محرز شدن تخلف آنها دانست و گفت: گاهی مشاهده می شود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مشترکین مانند سیستم عامل و نرم افزاری که استفاده می کنند، مشکل دارد و یا اینکه با بریدگی سیم های ارتباطی مواجه هستند که این قبیل موارد از تخلفات اپراتورها محسوب نمی شود.

اشتراک 8 نفری اینترنت پرسرعت در قراردادهای واگذاری اعلام شود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین یادآورشد: با توجه به تاکید و حساسیت سازمان تنظیم مقررات در رعایت حقوق مردم به ویژه حقوق مشترکین اینترنت پرسرعت همه اپراتورهای ارائه دهنده همراه اول را موظف کرده ایم تا اشتراک یک خط اینترنت پرسرعت، تنها میان 8 واحد مشترک باشد و در قرارداد هم ذکر شود که بیشتر از این تعداد تخلف محسوب می شود.

وی اظهار داشت: همچنین شرکت ها موظفند با مشترکین، قرارداد منعقد کنند و در این قرارداد نوع و کیفیت خدمات ارائه دهنده و خسارات ناشی از نقص و کمبودهای احتمالی را به صورت مشروح ذکر کنند تا حق مشترک با کم فروشی ها پایمال نشود.

جاویدی گفت: در رابطه با بعد نظارتی سازمان تنظیم مقررات به ویژه نظارت بر شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت، کمیته ای متشکل از چند سازمان و نهاد راه اندازی شده که با نام کمیته پایش فعالیت می کند که نظارت بر خدمات شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در قالب تشویق و تبیه از مهم ترین وظایف کمیته پایش است.

مردم با سازمان تنظیم مقررات آشنایی لازم را ندارند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین بیان کرد: متاسفانه مردم آشنایی چندانی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ندارند و این سازمان در میان مردم کمتر شناخته شده در حالی که آگاهی مردم از حیطه وظایف این سازمان می تواند در افزایش سطح حقوق اجتماعی آنها یاری رسان باشد که متاسفانه تاکنون چنین آشنایی صورت نگرفته است.

جاویدی گفت: یکی از مواردی که بیانگر ناآشنایی مردم با این سازمان است، عدم اطلاع آنها از محل ارجاع شکایت های مربوط به خدمات اینترنتی و مخابراتی است بگونه ای که مردم به هنگام مواجه شدن با این مشکلات بلافاصله به مخابرات رجوع می کنند در حالی که رسیدگی به شکایات آنها در حیطه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف شده است.

این مسئول افزود: در همین راستا سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات برای رسیدگی به شکایات مردمی در سراسر کشور پاسخگوی هموطنان عزیز است. ضمن اینکه از اصحاب رسانه نیز انتظار می رود با تنویر افکار عمومی نسبت به معرفی وظایف سازمان تنظیم مقررات، مردم را در اعتلای حقوق اجتماعی خود در برخورداری از مزایا و قوانین این سازمان یاری کند.

تعداد کابران اینترنت در استان قزوین کمتر از میانگین کشوری است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین گفت: مجموعه کابران اینترنت در استان قزوین 454 هزار نفر است که دارای ضریب نفوذ 36 درصد در استان است حال آنکه این آمار در کشور ضریب نفوذ 49 درصد را نشان می دهد که این آمار بیانگر پایین بودن تعداد کاربران اینترنت در قزوین به نسبت میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: با این حال میزان استفاده از اینترنت به ویژه اینترنت پرسرعت در روستاهای استان به سرعت در حال افزایش است و به تبع آن در حال واگذاری این خدمات با کیفیت بهتر به روستائیان هستیم و در همین راستا تاکنون 214 روستای استان از خدمات اینترنت پرسرعت برخوردار شده اند که تلاش می کنیم این تعداد بیشتر شود.

این مسئول با اشاره به ظرفیت اینترنت استان بیان کرد: در حال حاضر از سه گیگ این ظرفیت استفاده می شود در حالی که تا 17 گیگ ظرفیت آزاد برای استان داریم که این ظرفیت تا چند برابر قابل افزایش است.

جاویدی گفت: وزارت ارتباطات در اوایل دهه 80 از اولین ارگانهایی بود که در راستای اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری تصدی گری خود به بخش خصوصی اقدام کرد و در این راستا شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد و در نهایت مخابرات نیز در سال 88 در ردیف شرکت های خصوصی قرار گرفت.

این مسئول تصریح کرد: بیشتر خدمات ما از طریق بخش خصوصی اجرا می شود ولی از آنجا که سرمایه گذاری در روستاها در بخش فعالیت هایی نظیر: تجهیزات و خدمات اینترنتی جاذبه ندارد، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات شخصاً بدون کسب سود وارد این عرصه شده و شروع به ارائه خدمات پایه ای در روستاها و سایر حیطه هایی که برای بخش خصوصی جذابیت نداشت کرده است.

کورکننده های موبایل غیرقانونی و برای بدن خطرناک هستند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین همچنین در رابطه با دستگاه کور کننده موبایل وسیله ای که اخیراً استفاده آن در برخی اماکن عمومی شیوع یافته است، گفت: این دستگاه با انتشار تشعشعاتی همانند امواج موبایل باعث اختلال در تماس در نتیجه کور شدن امواج می شود که تشعشعات این دستگاه برای ارگانیسم بدن آسیب های جدی دارد.

جاویدی ادامه داد: این دستگاه همچنین با اختلال تماس های مردم در حیطه هایی فراتر از ساختمانهای محدود نظر بیمارستانها و سایر اماکن، موجب تضییع حقوق مردم می شود.

وی اظهارداشت: یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات، نظارت بر واردات کلیه اقلام ارتباطی است که از طریق گمرک وارد کشور می شوند تا صلاحیت آنها از جنبه های گوناگون فنی مورد تایید قرار گیرد در حالی که کور کننده های موبایل که معمولاً از طریق راه های غیرگمرکی وارد کشور می شوند و غالباً در مساجد و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند، مورد تایید این سازمان نیست.

این مسئول افزود: استفاده از موبایل کور کن، با تجهیزات استاندارد مورد تایید فنی سازمان مقررات و مجوز این سازمان، تنها در محیطی محدود مجاز است که تاکنون هیچ پرونده و جوازی برای استفاده از این دستگاه در استان قزوین صادر نشده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همچنین در رابطه با تشعشعات سایت های موبایل و مخابرات اظهارداشت: اگر کسی از تشعشعات این سایت ها نگران است می تواند به سازمان مراجعه کند و با طرح شکایت، کارشناسان ما با بررسی میزان تشعشعات اقدامات لازمه را انجام دهند.