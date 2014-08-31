به گزارش خبرنگار مهر محمود امرالهی امروز در مراسم رونمایی از بیمه جدید زندگی بیمه ایران (مان) گفت: در ابتدای دوره فعالیت جدید در بیمه ایران، شورای راهبری ساماندهی و آغاز به کار کرد و امروز شاهد ارائه محصول جدید در این شرکت هستیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهارداشت: از اهداف کلان شرکت، ایجاد بیمه های زندگی است و پیش بینی می شود از این طریق بتوان تعداد قابل توجهی از دانشجویان مرتبط با بیمه را در این پروژه جذب کرد.

امرالهی ادامه داد: در قالب صندوق تامین خسارت های بدنی به دنبال پوشش درمان افراد بودیم اما در قالب بیمه های زندگی به دنبال پیشگیری هستیم. ایجاد شبکه فروش و سرمایه گذاری در طرح مان و همچنین ایجاد انگیزه در نمایندگان فروش، از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی اجرای موفقیت آمیز بیمه نامه مان را منوط به دو اصل فروش موفق و سرمایه گذاری مناسب از محل درآمدهای این طرح عنوان کرد و گفت: عرضه مناسب و سرمایه گذاری از محل فروش این بیمه نامه دو بال موفقیت آمیز این طرح به شمار می روند که باید با هم هماهنگ باشند در غیر اینصورت این طرح با شکست مواجه می شود.

مدیرعامل بیمه ایران اضافه کرد: بیمه ایران با توسعه بیمه نامه های زندگی در نظر دارد ضریب نفوذ بیمه در کشور را افزایش دهد. همچنین در نظر داریم با توجه به تجمیع پس اندازهای خرد، حجم عظیمی از سرمایه را در مسئله اشتغال به کار بگیریم تا از این طریق به اقتصاد ملی و شکوفایی آن کمک کنیم.

امراللهی با اشاره به اینکه از محل این بیمه نامه در همان استانی که به فروش رفته است سرمایه گذاری خواهد شد تصریح کرد: معتقدیم با سرمایه گذاری از محل ذخیره های مردم تولید رونق خواهد گرفت و ضریب بیکاری در کشور کاهش پیدا خواهد کرد و با دستیابی به این اهداف از بودجه دولتی و استفاده از منابع نفتی برای رونق تولید واشتغال کمتر هزینه خواهد شد.

به گفته وی، از سوی دیگر با سرمایه گذاری از محل این بیمه نامه در استان های مختلف حمایت های بومی از طرح های بیمه ای افزایش می یابد و ضریب نفوذ بیمه در کشور رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران در ادامه یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی بیمه های زندگی را مسئله کارمزدها و انگیزه بازاریابان و سود مشارکت در منافع عنوان و ادامه داد: بیمه های زندگی علیرغم بازار مناسب به این دو دلیل در کشور رشد نکرده که ما در نظر داریم با ایجاد انگیزه در شبکه فروش و بازاریابان و اطلاع رسانی در سود مشارکت به مردم و بیمه گذاران این مشکل را برطرف کنیم.

به اعتقاد وی، بیمه زندگی بیمه تخصصی است و باید با استفاده از ابزار کارشناسی نسبت به عرضه آن بازار اقدام شود.

همچنین ابراهیم حمیدی عضو شورای راهبری بیمه ایران نیز در اظهاراتی گفت: مطالبه بیمه های زندگی در دنیا و منطقه، در اولویت قرار گرفتن بیمه های زندگی را بیشتر نمایان می کند. در حال حاضر سهم بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته بیش از 56 درصد، در آسیا بالای 70 درصد و در خاورمیانه نیز حدود 20 درصد است.

حمیدی با اشاره به سهم 8 درصدی بیمه های زندگی از کل صنعت بیمه در ایران بیان داشت: با وجود اینکه بیمه ایران 47 درصد کل صنعت بیمه کشور را در اختیار دارد، اما در بخش بیمه های زندگی این سهم 23 درصد بوه که البته بالاتر از سایر شرکت ها است.

عضو شورای راهبری بیمه ایران اظهارداشت: انعطاف پذیری در پرداخت حق بیمه، پوشش رایگان فوت در اثر حادثه، ادامه پوشش های اصلی و تکمیلی بیمه نامه در صورت تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه در سررسید مقرر؛ از ویژگی های این بیمه جدید است.

به گفته حمیدی، عدم محدودیت سنی، ارائه پوشش تکمیلی درمان سرطان، دریافت اطلاعات مالی شفاف در هر دوره مالی و پرداخت یک تا 3 برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالیانه بیمه گذار تا 10 سال به صورت مستمری سالیانه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار نیز از دیگر ویژگی های مان محسوب می شود.