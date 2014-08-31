کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات قرآن توسط دانش آموزان قمی

ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دانش آموزان استان قم در سی و دومین دوره مسابقات قرآن کشوری در رشته‌های قرآن، عترت و نماز در بخش برادران در رشته های تفسیر 2 نفر، نهج البلاغه 2 نفر، صحیفه سجادیه چهار نفر، احکام سه نفر، انشای نماز 2 نفر، اذان یک نفر، حفظ 2 نفر و مداحی 2 نفر حایز 13 رتبه برتر کشوری شدند و همچنین در رشته های اذان، حفظ و مداحی نیز پنج رتبه کشوری را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: در بخش خواهران، 22 نفر حایز رتبه برتر کشوری شدند که در بین آن ها سه نفر در رشته تفسیر، پنج نفر در نهج البلاغه، پنج نفر در صحیفه سجادیه، 2 نفر در احکام و چهار نفر در انشای نماز، یک نفر در حفظ و 2 نفر در قرائت حایز رتبه برتر کشوری شدند.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: در بخش برادران اکبر بدری در رشته نهج البلاغه، محمد حسین عمادی در صحیفه سجادیه، علیرضا شاه آبادی در انشای نماز، محمد مهدی مختاریان و سید محمد حسین اعتماد در رشته مداحی رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: در بخش خواهران فایزه محمدی دانا در صحیفه سجادیه، ریحانه الهی زاده و زهرا سعیدی حسینی در احکام، الهه گلیار در انشای نماز و فاطمه سلطانی در حفظ رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دادند.

حمزه‌ای بیان کرد: دانش آموزان استان قم در بخش خواهران رتبه اول کشوری را کسب کرده و دانش آموزان پسر رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده اند که در کل استان قم، بعد از خراسان رضوی مقام دوم کشوری را از آن خود کرده است.

وی گفت: تعداد رتبه‌های کشوری دانش آموزان در سال گذشته 28 رتبه بوده اما در سالجاری 40 رتبه بوده است.

