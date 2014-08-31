اختصاص 2500 میلیارد ریال بابت رددیون ستاد اجرایی فرمان امام

به گزارش خبرنگار مهر، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع بند ج تبصره 3 ماده واحده قانون برنامه بودجه سال 1393 تا مبلغ 2500 میلیارد ریال بابت رددیون دولت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی اقدام نماید.

هیئت وزیران در جلسه 93.06.02 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند ج تبصره 3 ماده واحده قانون برنامه بودجه سال 1393 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع بند ج تبصره 3 ماده واحده قانون برنامه بودجه سال 1393 تا مبلغ 2500 میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی اقدام نماید.

بر اساس این مصوبه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی هم موظف است در اسرع وقت بدهی های تسویه شده دولت را برای انعکاس در دفاتر وصورت های مالی و گزارش های مالی مربوط حسب مورد، به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نماید.

ستاد اجرایی فرمان امام خمینی همچنین موظف شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتقال قطعی اسناد مالکیت املاک تحت تصرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی موضوع تسویه مطالبات یاد شده به نام دولت اقدام نماید.

این مصوبه در تاریخ 93.06.05 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.