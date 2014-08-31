مشکل دانشگاه ها فاصله بين علم و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پژمانفر ظهر يكشنبه در بیست و دومین جشنواره فرهنگی، هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: ما در مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به دانشجویان داشته ایم و حمایت‌های لازم را انجام داده ایم.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تولیدات دانشجویی نقش به سزایی در پیشبرد اهداف كشور دارند؛ گفت: دانشجویان در مسیر علم و پویایی حرکت دارند و اين توانمندي را دارند كه در تمامی زمینه‌ها ايران را به رتبه هاي برتر برسانند.

وي آثار و تولیدات دانشجویی را از 2 دیدگاه بررسي كرد و گفت: یکی از آن‌ها این است که ایجاد آثار متفاوت دانشجویان را جسارت مي دهد تا به سمت کار‌های پژوهشی و آموزشی حركت كنندو دانشجويان از این طریق مي توانند اثر جدیدی را خلق کنند.

پژمانفر افزود: بعد دیگر این است که این آثار زمینه ساز حل شدن معضلات در دانشگاه‌ها و پس از آن مشکلات جامعه است.

وي بیان کرد: در مسائلی که دانشجویان وارد کار شده اند و به آن‌ها اعتماد شده تمام امور به بهترین نحو ارائه شده که این خود بیانگر وجود خلاقیت و استعداد برتر در دانشجویان ایرانی است.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مجلس شورای اسلامی از هیچ کمکی برای حمایت از دانشجویان کوتاهی نمی‌کند.

وي ادامه داد: نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به دانشجویان دارند و حمایت‌های لازم را انجام داده اما بر اساس قانون بنیاد ملی نخبگان به عنوان متولی دانشجویان انتخاب شده است تا بتوان از این طریق هم حمایت‌های لازم را به عمل آورد و هم بتواند باعث ایجاد پل موفقیتی در دانشجویان شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات ما در دانشگاه‌ها فاصله بین علم و صنعت است که باید در ابتدا اینگونه مسائل را کنترل کنیم و با ایجاد تعادل دانشگاه و صنعت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور را شاهد باشيم.

پژمانفر در خصوص برگزاری جشنواره‌هایی فرهنگي و هنري براي دانشجويان گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند فاصله بین علم و صنعت و دانشگاه را كم كند.